Efeler sonradan açıldı

Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 20 geriye düştüğü Sorgun Belediyesi karşılaşmasını 23 kazandı.

Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi 25. haftasında deplasmanda Sorgun Belediyesi’ne konuk oldu. Sorgun Spor Salonu’ndan oynanan karşılaşmanın ilk iki seti, ev sahibi takımın 2516 ve 2520 üstünlüğü ile geçti (20). Birinci ve ikinci setlerde skor üretmekte zorlanan Büyükşehir Belediyespor, üçüncü setten itibaren hücumda etkinliğini artırdı. Üçüncü seti 1725, dördüncü seti 1825 önde geçen yeşilbeyazlılar, setlerde durumu 22’ye getirerek, maçı tiebreak setine taşıdı. İyi oyununu sürdüren Bursa ekibi, final setini de 1115 geçerek, salondan 23 üstünlükle ayrıldı.

Aldığı bu sonuçla 2 puanı hanesine yazdıran Büyükşehir Belediyespor, 12 galibiyet ve 34 puanla 6.sıraya yükseldi. Playoff grubunda mücadele edecek ilk 8 takım arasına adını yazdırmayı başaran Bursa ekibi, normal sezonun son haftasında İstanbul BŞB takımını konuk edecek. 14 Mart Cumartesi günü Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15:00’de başlayacak.

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