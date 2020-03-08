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Kardeşini öldürmediğini söyleyip, tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi

DHA

Kardeşini öldürmediğini söyleyip, tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) BURSA'da, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra ortadan kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içinde cansız bedeni bulunan Yunus Emre Akyol'un (9) tırnağında tespit edilen dokunun DNA'sı, kardeşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ağabeyi Ömer Faruk Akyol'un (18) DNA'sı ile eşleşmedi. Raporda ayrıca Yunus Emre'nin kıyafetlerinde, ağabeyine ait saç, tükürük, kan gibi hiçbir delile rastlanmadığı belirtildi.
Olay, geçen yıl 31 Temmuz'da, Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Akyol akşam olmasına rağmen eve gelmeyince ailesi, kendi imkanlarıyla arama yaptı. Sonuca ulaşamayan aile, jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve aramakurtarma ekipleri, 2 kilometrelik alanda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu aileye ait evin bahçesindeki ilaçlama tankının içinde Yunus Emre'nin cesedi bulundu. Ekipler, Yunus Emre'nin ağabeyi Ömer Faruk Akyol'u çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Akyol, kardeşini öldürüp, ilaçlama tankına attığını itiraf etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk Akyol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEDİĞİNİ SÖYLEYİP, TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ömer Faruk Akyol, 26 Şubat'ta 3'üncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Akyol, duruşmada yaptığı savunmada kardeşini öldürmediğini, jandarma komutanının telkinleri sonucu bu duruma gelindiğini ve 8 aydır tutuklu bulunduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden rapor gelmediği için tahliye talebini reddederek, duruşmayı nisan ayına erteledi.
YUNUS EMRE'NİN ÜZERİNDE, AĞABEYİNE AİT DELİL BULUNAMADI
Ömer Faruk Akyol hakkında Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında, mahkeme heyetinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden istediği DNA raporu mahkemeye gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, "Yunus Emre Akyol'a el tırnak içleri, kıyafetleri, saçları, vücudu ile tutuklu ağabeyi Ömer Faruk Akyol´a ait kan, saç, tükürük ve tırnak örnekleri incelenmiş; DNA testleri sonucunda, Yunus Emre´nin tırnağında, kıyafetinde, vücudunda ağabeyi Ömer Faruk Akyol´a ait hiçbir delile rastlanılmamıştır" denildi.
AVUKAT: SUÇSUZ OLDUĞU KANAATİNDEYİZ
Rapor ile ilgili açıklama yapan Ömer Faruk Akyol'un avukatı Beytullah Çakır, "Gelen adli tıp raporu, şu ana kadar yaptığımız savunmaları teyit etmektedir. Suça sürüklenen çocuk Ömer Faruk Akyol, kardeşi Yunus Emre Akyol´un ölümü ile ilgili herhangi bir etkisi olmamıştır. Bu durumda suça sürüklenen çocuk Ömer Faruk Akyol´un, soruşturma sırasında, suçu işlediğine dair kabule yönelik beyanları, bu adli tıp raporu ile çürütülmüştür. Ömer Faruk´un, bu olaydan dolayı suçsuz olduğu kanaatindeyim. Bu rapor kardeşler arasında herhangi bir kavganın yaşanmadığını ortaya koymaktadır" dedi.
Bursa E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ömer Faruk Akyol'un lehine Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen rapor, Nisan ayında yapılacak duruşmada mahkeme heyeti tarafından değerlendirilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-03-08 11:44:42

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