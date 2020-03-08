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Bursa'da aranan 7 şüpheli yakalandı

İHA

Bursa'da daha önceden haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Bursa'da aranan 7 şüpheli yakalandı

Bursa'da daha önceden haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme Merkezi ekipleri tarafından yapılana operasyonda çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, silahla yaralama, yağma, hırsızlık olayları ile ilgili şüphelilerin Çekirge Mahallesi'nde bulunduğunu tespit eden ekipler daha önceden kasten yaralama, yağma, oto hırsızlık konularında 27 kaydı olan M.A. isimli şahıs kaçmaya çalışırken belindeki silahı ile görevli polis memurlarına mukavemette bulunması sonucu ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. Şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Operasyonda, uyuşturucu, 6136 SKM, yaralama, hırsızlık suçlarından 25 kaydı olan ve 10 ayrı arama dosyasından ve cezaevi firarisi olarak 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 16 bin lira para cezası ile aranan T.B., uyuşturucu, yağma konularından 29 kaydı olan ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan Ö.F.D., uyuşturucuyaralama, hırsızlık suçlarından 17 kaydı olan ve yağma, güveni kötüye kullanma suçlarından aranan H.Y., uyuşturucu kullanma, yaralama, yağma, 6136 SKM suçlarından 8 kaydı olan ve yağma suçundan firari olarak aranan M.N., uyuşturucu, 6136, yaralama, yağma suçlarından 27 suç kaydı olan U.H., parada sahtecilik, uyuşturucu kullanma, 6136 SKM suçlarından 8 kaydı olan E.A., uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan Ö.D.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada ise, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 13 adet kuru sıkı fişek, yağma olayında yağmalanan 1 adet cep telefonu, 12 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti, adam öldürmeye teşebbüs, yağma, memura mukavemet, 6136 SKM ve uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçlarından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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