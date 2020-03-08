Kahve tüketimi gebelikte düşüğü tetikliyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Okan Özden, kafein plasentadan bebeğe geçebildiğinden yüksek dozlarda alındığında, azalmış doğum ağırlığı veya düşük yapma gibi sıkıntılara yok açabildiğini söyledi.

Hamilelikte yeme ve içme alışkanlıkları ile ilgili bazı kırmızı çizgiler varken, bazı konularda daha esnek davranıldığını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Okan Özden, "Hamilelik macerasına başlayan birçok hastanın ilk sordukları sorulardan birisinin de artık kahve içip içmeyecekleridir. Kafein plasentadan bebeğe geçebildiğinden yüksek dozlarda alındığında maalesef azalmış doğum ağırlığı veya düşük yapma gibi sıkıntılara yok açabilmekte. Kafein içeriği kahvenin tipine ve hazırlanma yöntemine göre değişiklik göstermektedir. Kafein sadece kahvede değil, çikolata, gazlı içecekler, enerji içecekleri gibi gıdalarda da mevcuttur. Hamilelikte kafeini tamamen kesmenize gerek yok. Ancak ne kadar tükettiğinizi kontrol etmekte de fayda var" dedi.

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