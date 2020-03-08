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Cumalıkızık özüne dönüyor

İHA

Yıldırım Belediyesi, UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Cumalıkızık'ı aslına uygun olarak korumak ve gelecek nesillere aktarmak için düğmeye basıyor.

Cumalıkızık özüne dönüyor

Yıldırım Belediyesi, UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Cumalıkızık’ı aslına uygun olarak korumak ve gelecek nesillere aktarmak için düğmeye basıyor.
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın dünyaya açılan kapısı Cumalıkızık’ı turizm merkezi hâline getirmek maksadıyla ilgili kurum ve köy halkı ile bir araya geldi. Cumalıkızık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Oktay Yılmaz’ın yanı sıra UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Kültürel Miras Şube Müdür Vekîli Ali Altınoğlu, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Dr. Abdullah Damar, Cumalıkızık Muhtarı Emin Yavuz, Cumalıkızık Kooperatifi Başkanı Mehmet Emin Yavuz, Cumalıkızık Kadınlar Derneği Başkanı Şerife Uludağ, Tarihi Bursa Kızıklar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İzzet Güngör, belediye bürokratları ve Cumalıkızık sâkinleri katıldı.
Toplantıda, köyün tarihî siluetinin korunması, Büyükşehir Belediyesi ile oluşturulacak alternatif ulaşım güzergâhı, köy meydanındaki satış tezgâhlarının meydan dışında oluşturulacak yöresel ürünler çarşısında düzenli hâle gelmesi ve köy içerisindeki trafik kargaşasının halledilmesi gibi meseleler ele alındı. Cumalıkızık’ın sadece Yıldırım’ın veya Bursa’nın değil Türkiye’nin, hatta dünyanın bir kültürel zenginliği olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve UNESCO Bursa Alan Başkanlığı olarak hem bölge halkımızla sohbet etmek hem de Cumalıkızık’ın turizm pastasından hak ettiği payı alması için yapılması gerekenleri değerlendirmek için bir araya geldik. Bu emâneti yaşatma noktasında bir takım çalışmalar yaptık. Geçmişten gelen ve Cumalıkızıklı hemşehrilerimizin de sahip çıktığı çalışmaları değerli buluyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu değeri korumak, dünyaya tanıtmak noktasında üzerimize düşenleri konuşmak üzere buradayız” dedi.
“Önceliğimiz tarihimiz ve kültürümüz”
Yaptıkları incelemeler ve gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde bölgenin öncelikli meselesinin köy meydanında yaşanan keşmekeş olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, “Hem araçların park etmesi, indirme bindirme yapmaları, tezgâhların yoğunluğu sıkıntıya sebebiyet veriyor. Bununla ilgili ciddi şikâyetler aldık. Önceliğimiz, Cumalıkızık’ın ekonomik değerinden önce tarihî değerini ortaya çıkarmak. Köyde yaşayan hemşehrilerimizin de desteği ile bu tarihî değeri daha da önemli hâle getirecek çalışmalar yapmak istiyoruz. Dükkânlarda ve satış alanlarında yöreyle ilgisi olmayan ürünlerin bulunması buraya yakışmıyor. Sadece çarşı düzenlemesi değil, köyün elektrik hatları ve diğer alanlarla ilgili düzenlemelerimizi de ilgili kurumlarımızla yürütüyoruz. Ancak ilk olarak bu tarihî silueti ortaya çıkarmadan, düzenlemeler gerçekleştirmeden bir adım atamayız. Bu meseleyi ortadan kaldırmak, köye alternatif yol ile ulaşım, araç parkını önleme, yöresel ürünler çarşısı ve diğer adımların atılmasını kolaylaştıracaktır” diye konuştu.
Bu tarihi mirasa, Cumalıkızıklıların olduğu kadar, tüm vatandaşların sahip çıkması gerektiğine vurgu yapan Başkan Yılmaz, belediye olarak kendi sorumluluklarının farkında olduklarına işaret ederek, “Bu anlamda köye, tarihimize, değerimize sahip çıkacağız. Bu noktada asla âaviz vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bunu da köyün geleceği için yapacağız. Başta köy sâkinlerimiz olmak üzere herkesten bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Bu işleri yaparken de bütün paydaşlarımızla birlikte yapmayı, uzmanların ve kanaat önderlerinin fikirlerini almayı önemsiyoruz. Bursa, Osmanlı’nın kurucu akla sahip şehri. Cumalıkızık da bunu yansıtan, günümüze ulaşmış en önemli eserlerimizden biri. İnşallah bu değerimizi hep birlikte yaşatacağız” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 35 yıldır Cumalıkızık ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirten UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, “Bu güne kadar alan çalışmaları yaptık, çalıştaylar düzenledik. Cumalıkızık’ın hak ettiği UNESCO dünya mirası listesi’ndeki yerini laması için katkı sağlamaya çalıştık. Maksadımız Cumalıkızık’ın yararına çalışmalar yapmak ve bu yerleşimi geleceğe sağlıklı bir şekilde taşıyacak adımları atmaktır” dedi.
Cumalıkızık’ın UNESCO dünya mirası listesinde olmasının iftihar kaynağı olduğunu dile getiren Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ da, bu listeden çıkmanın ise Türkiye için büyük bir itibar kaybı olacağını söyleyerek, “Cumalıkızık’ta yapılan kirli uygulamalar ileriye yönelik Bursa’nın, Türkiye’nin prestij kaybetmesi anlamına gelir. Dolayısıyla hepimizin bu şuurda olmamız gerekir. Radikal tedbirler elbette alınacaktır. Buraya gelen insanlar buradan mutlu ayrılmalı. Şu ânki görüntünün önüne geçmek için bir mücadele içinde olacağız” diye konuştu.
“Komşuluğun yerini rekabet aldı”
Cumalıkızık’ta yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Dr. Abdullah Damar ise, “Cumalıkızık, UNESCO dünya mirası listesine girdikten sonra, buradaki siluet oldukça değişti. Bu listede olma sebebi, burada 7 asırdır korunan bir kültürün, komşuluğun olması. Komşuluk burada ticarî rekabete dönüştü. Cumalıkızık artık dışarıdan güzel görünmüyor. Bu değer kayboluyor, yok oluyor. Bunu yok etmeye başta köy sakinlerimiz olmak üzere hakkımız yok. Bir karar vermek durumundayız. Cumalıkızık yine bilinen tarihî değeri ile Cumalıkızık olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından köy sâkinleri de beklentilerini, taleplerini dile getirerek, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

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