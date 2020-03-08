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İnegölspor - 1922 Konyaspor: 0-0

DHA

İnegölspor - 1922 Konyaspor: 0-0


Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy(xxx), Şenol Bektaş(xxx), Hakan Yoldaş(xxx)
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xxx), Gökhan Kurumuş(xx), Cengiz Ötkün(xx), Cumhur Yılmaztürk(xx), Ahmet Hakan Şahin(xxx), Tayfun Pektürk(xx), Niyazi Batuhan Salman(x)(Dk. 67 Ömer Faruk Çalışkan x), Hacı Mustafa Karabulut(x)(Dk. 78 Raif Demir x), Enes Bayır(xx), Abdullah Balıkuv(xx), Bilal Özdemir(xx)
1922 KONYASPOR: Burak Kadem Yaşar(xxx), Seydi Katasoy(xx), Anıl Şahin(xxx), Ahmet Önay(xxx), Celal Hanalp(xx), Güray Gazioğlu(xxx)(Dk. 90+ Adem Eren Kabak ?), Mehmet Tuğrul Başkan(x)(Dk. 73 İbrahim Serdar Aydın x), Seddar Karaman(xx), Seyit Ahmet Han(xx)(Dk. 90 Burak Saban ?), Can Demir Aktav(xx), Ekrem Kayılıbal(x)
KIRMIZI KART: Dk. 89 Ekrem Kayılıbal (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Enes Bayır (İnegölspor) Anıl Şahin, Ekrem Kayılıbal, Burak Kadem Yaşar (Konyaspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor evinde ağırladığı 1922 Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
2'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Cengiz´in ara pasında topla buluşan Ahmet Hakan´ın aşırttığı top az farkla auta çıktı.
15'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Niyazi sağ kanattan ceza sahası içine topu ortaladı. Yükselen Ahmet´in kafayla topa vuruşu kalecide kaldı.
59'uncu dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Niyazi´nin ortasında yükselen Gökhan´ın kafa vuruşu üst direğe çarparak geri döndü.
89'uncu dakikada sarı kartı bulunan Ekrem Kayılıbal, hakemin düdüğü çalmasına rağmen oyuna devam edince ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-03-08 17:29:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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