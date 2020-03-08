Bursa'da, otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı, sürücülerden birinin hafif yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Serkan Akbulut'un (23) kullandığı 16 KAF 13 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Ali Sevinç (22) yönetimindeki 16 KNG 65 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif yaralanan sürücü Serkan Akbulut, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobillerin çarpışma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-03-08 18:53:27
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-