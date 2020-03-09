Suya ömrünü veren Sabri Dede hayata veda etti

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Bursa’da, 100 yaşındaki sondaj ustası Sabri Yaşın hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde yaşayan ve sondajcılık yaptığı 80 yılda onlarca çırak yetiştiren Sabri Yaşın hayatını kaybetti. Hayatı boyunca insanlar temiz su içsin diye mesleğine devam eden Yaşın’nın bu zamana kadar yetiştirdiği çıraklar Bursa ve Çanakkale civarının en tanınmış sondaj ustaları oldu. Son yıllara kadar kendi atölyesinde çalışmaya devam eden Yaşın’ın cenazesi, bugün öğle vakti Küçükbalıklı Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından Küçükbalıklı Mezarlığına defnedilecek.

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