(Görüntülü) BURSA-Kardeşini öldürmediğini söyleyip, tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi -ARŞİV

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) BURSA-Kardeşini öldürmediğini söyleyip, tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi -ARŞİV

DHA

(Görüntülü) BURSA-Kardeşini öldürmediğini söyleyip, tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi -ARŞİV


Kardeşini öldürmediğini söyleyip, tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi -ARŞİV 
BURSA'da, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra ortadan kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içinde cansız bedeni bulunan Yunus Emre Akyol'un (9) tırnağında tespit edilen dokunun DNA'sı, kardeşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ağabeyi Ömer Faruk Akyol'un (18) DNA'sı ile eşleşmedi. Raporda ayrıca Yunus Emre'nin kıyafetlerinde, ağabeyine ait saç, tükürük, kan gibi hiçbir delile rastlanmadığı belirtildi.
Olay, geçen yıl 31 Temmuz'da, Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Akyol akşam olmasına rağmen eve gelmeyince ailesi, kendi imkanlarıyla arama yaptı. Sonuca ulaşamayan aile, jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve aramakurtarma ekipleri, 2 kilometrelik alanda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu aileye ait evin bahçesindeki ilaçlama tankının içinde Yunus Emre'nin cesedi bulundu. Ekipler, Yunus Emre'nin ağabeyi Ömer Faruk Akyol'u çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Akyol, kardeşini öldürüp, ilaçlama tankına attığını itiraf etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk Akyol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEDİĞİNİ SÖYLEYİP, TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ömer Faruk Akyol, 26 Şubat'ta 3'üncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Akyol, duruşmada yaptığı savunmada kardeşini öldürmediğini, jandarma komutanının telkinleri sonucu bu duruma gelindiğini ve 8 aydır tutuklu bulunduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden rapor gelmediği için tahliye talebini reddederek, duruşmayı nisan ayına erteledi.
YUNUS EMRE'NİN ÜZERİNDE, AĞABEYİNE AİT DELİL BULUNAMADI
Ömer Faruk Akyol hakkında Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında, mahkeme heyetinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden istediği DNA raporu mahkemeye gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, Yunus Emre Akyol'a el tırnak içleri, kıyafetleri, saçları, vücudu ile tutuklu ağabeyi Ömer Faruk Akyol?a ait kan, saç, tükürük ve tırnak örnekleri incelenmiş; DNA testleri sonucunda, Yunus Emre?nin tırnağında, kıyafetinde, vücudunda ağabeyi Ömer Faruk Akyol?a ait hiçbir delile rastlanılmamıştır denildi.
AVUKAT SUÇSUZ OLDUĞU KANAATİNDEYİZ
Rapor ile ilgili açıklama yapan Ömer Faruk Akyol'un avukatı Beytullah Çakır, Gelen adli tıp raporu, şu ana kadar yaptığımız savunmaları teyit etmektedir. Suça sürüklenen çocuk Ömer Faruk Akyol, kardeşi Yunus Emre Akyol?un ölümü ile ilgili herhangi bir etkisi olmamıştır. Bu durumda suça sürüklenen çocuk Ömer Faruk Akyol?un, soruşturma sırasında, suçu işlediğine dair kabule yönelik beyanları, bu adli tıp raporu ile çürütülmüştür. Ömer Faruk?un, bu olaydan dolayı suçsuz olduğu kanaatindeyim. Bu rapor kardeşler arasında herhangi bir kavganın yaşanmadığını ortaya koymaktadır dedi.
Bursa E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ömer Faruk Akyol'un lehine Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen rapor, Nisan ayında yapılacak duruşmada mahkeme heyeti tarafından değerlendirilecek.DHA-Genel Türkiye-Bursa
2020-03-09 12:28:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karateciler madalyaları topladı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karateciler ...
Kızılay Bursa Şubesi’nden Dünya Kadınlar Günü’ne anlamlı kutlama
YEREL HABERLER Kızılay Bursa Şubesi’nden Dünya Kadınlar Günü’ne ...
Ahşap oyuncakları hayallerindeki renklere boyadılar
YEREL HABERLER Ahşap oyuncakları hayallerindeki renklere boyadılar
7 gündür kayıp kadını arama çalışmaları sonlandırıldı
YEREL HABERLER 7 gündür kayıp kadını arama çalışmaları sonlandırıldı
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çalışan kadınları unutmadı
YEREL HABERLER Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çalışan ...
Bursa’da TOKİ heyecanı
YEREL HABERLER Bursa’da TOKİ heyecanı
Bursaspor Sportif Direktörü Erdoğan: 8 maçlık periyodu iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz
YEREL HABERLER Bursaspor Sportif Direktörü Erdoğan: 8 maçlık ...
Bursaspor, Balıkesirspor karşısında
YEREL HABERLER Bursaspor, Balıkesirspor karşısında
Paşa şampiyonluğu garantiledi
YEREL HABERLER Paşa şampiyonluğu garantiledi
Bursa'da 55 yıl ceza aldı İstinaf Mahkemesi'nde tahliye edildi
YEREL HABERLER Bursa'da 55 yıl ceza aldı İstinaf Mahkemesi'nde ...
Mehmet Akif Ersoy Yıldırım'da anıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy Yıldırım'da anıldı
55 yıl ceza aldığı suç uzlaştırma kapsamında kalınca İstinaf Mahkemesi'nce tahliye edildi
YEREL HABERLER 55 yıl ceza aldığı suç uzlaştırma kapsamında kalınca ...
Merinos’ta kadın buluşması
YEREL HABERLER Merinos’ta kadın buluşması
Geleceğin fabrikasına tam not BOSBİR üyeleri Bursa Model Fabrika’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Geleceğin fabrikasına tam not BOSBİR üyeleri Bursa ...
Suya ömrünü veren Sabri Dede hayata veda etti
YEREL HABERLER Suya ömrünü veren Sabri Dede hayata veda etti
Bursa'da motosiklet sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da motosiklet sürücü ağır yaralandı
'El Hijyeni' temalı kompozisyon yarışması Medicana Bursa Hastanesi tarafından bu yıl 3.üncüsü düzenlenen ‘’El Hijyeni’’ temalı kompozisyon yarışmasının ödülleri sahiplerini bekliyor
YEREL HABERLER 'El Hijyeni' temalı kompozisyon yarışması Medicana ...
Ayşenur Arslan ve Ayşe Sucu Mudanyalı kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Ayşenur Arslan ve Ayşe Sucu Mudanyalı kadınlarla ...
Damperi açılan odun kamyonu düz yolda böyle devrildi
YEREL HABERLER Damperi açılan odun kamyonu düz yolda böyle devrildi
Bursa'da 'Durakta Öğreniyorum' projesi faaliyete geçti
YEREL HABERLER Bursa'da 'Durakta Öğreniyorum' projesi faaliyete ...
Hayvanat bahçesinde yavru sevinci İmparator tamarin ve beyaz başlı marmosetlerin yavruları oldu
YEREL HABERLER Hayvanat bahçesinde yavru sevinci İmparator tamarin ...
(Özel) Uludağ 40 kamerayla gözetleniyor Jandarma ve Millî Parklar Müdürlüğü, Uludağ’ın çeşitli bölgelerine kurulan yüz ve plaka tanıma özellikli hareketli kameralarla güvenliği sağlıyor
YEREL HABERLER (Özel) Uludağ 40 kamerayla gözetleniyor Jandarma ve ...
Bu çayı içen grip olmuyor Osmanlı çayı bin bir derde deva
YEREL HABERLER Bu çayı içen grip olmuyor Osmanlı çayı bin bir derde ...
(Görüntülü) 400 yıllık tarihi çınar ağacını yaktılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) 400 yıllık tarihi çınar ağacını yaktılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X