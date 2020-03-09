Ahşap oyuncakları hayallerindeki renklere boyadılar

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Bursa’nın çocuk mobilyası alanında ulusal markası haline gelen Moremo Mobilya, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilköğretim çağındaki çocuklar için renkli organizasyonlar düzenlemeye devam ediyor.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde eğitim veren Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, kendileri için hazırlanan ahşap oyuncakları hayallerindeki renklere boyadı. Moremo Mobilya ve Karagöz Lions işbirliğinde Endülüs Park AVM’de gerçekleştirilen ‘Minik Eller Boyuyor’ etkinliğine katılan çocuklar, keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler, öğretmenleri ve velileri ile el becerilerinin geliştirileceği etkinlikte bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat boyunca boyama yapan çocuklar, programın sonunda ortaya çıkardıkları eserleri sergilemenin gururunu yaşadı.

Sosyal sorumluluk anlamında her fırsatta çocuklar için özel organizasyonlar düzenlemeye dikkat ettiklerini aktaran Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Pervin Katana, etkinliğe destek veren Karagöz Lions yönetimine ve Gazi İlkokulu öğretmenlerine teşekkür etti.

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