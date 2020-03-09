Mustafakemalpaşa'da ‘Sesimi Duyuramadım’ oyunu sahnelendi

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Mustafakemalpaşa Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel “Sesimi Duyuramadım” adlı tiyatro oyunu Mustafakemalpaşalı tiyatro severlerle buluştu. Yoğun ilgi gören oyun ile kadına şiddette dikkat çekildi.

Mustafakemalpaşa Belediye Düğün Salonunda sahnelenen tiyatro oyununu Belediye Başkanı Mehmet Kanar’da izledi. Kadına şiddet, taciz ve uyuşturucu bağımlılığını konu olan, sinema ve dizi yönetmeni Gülşen Açıkgöz’ün yazıp yönettiği "Sesimi Duyuramadım" adlı oyunda Yılmaz Erdem, Zeki Eker, Kerim Daşburun, Berkay Çakar, Emre Sarıtaç sahne alırken senaryo doktoru ise Gökçe Nas Oğuzlar oldu.

Gösteri sonrasında yönetmen ve oyuncuları tebrik eden Başkan Mehmet Kanar, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel olarak sahnelenen "Sesimi Duyuramadım" oyununu sanatsever hemşerilerimizle birlikte izledik. Toplumumuzun çok önemli sorunları olan kadına şiddet ve uyuşturucuya dikkat çeken tiyatro oyunu gerçekten önemli dersler veriyordu. Oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini üstlenerek sessiz kadınlarımızın sesi olan usta sanatçı Gülşen Açıkgöz hanımefendi ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

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