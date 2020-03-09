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Marmarabirlik’ten 8 bin 500 ton ihracat hedefi Marmarabirlik yurt dışı bayileriyle buluştu

İHA

Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Avustralya'ya 5 kıtada 56 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik'te yurt dışı bayiler toplantısı Bursa'da yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "2019 yılını tarihi bir ihracat rekoru ile kapadık. 2020 yılında hedefimiz yeni ihracat rekoru kırmak" dedi.

Marmarabirlik’ten 8 bin 500 ton ihracat hedefi Marmarabirlik yurt dışı bayileriyle buluştu

Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Avustralya’ya 5 kıtada 56 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik’te yurt dışı bayiler toplantısı Bursa’da yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “2019 yılını tarihi bir ihracat rekoru ile kapadık. 2020 yılında hedefimiz yeni ihracat rekoru kırmak” dedi.
2010 yılından bu yana değişen misyonu ve vizyonu ile global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve yurt dışı pazar payını sürekli artıran Marmarabirlik’in yurt dışı bayiler toplantısı 78 Mart tarihlerinde yapıldı. Distribütörlük sistemiyle 30, doğrudan alıcı statüsünde 26 olmak üzere toplam 56 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve birim müdürlerinin ev sahipliğinde gerçekleşen bayiler toplantısında, iş ortakları zeytin ve zeytinyağı üretim aşamaları ve prosesleri hakkında bilgiler alırken, entegre tesisleri ve ürünlerin diğer markalarla mukayese bile edilmeyeceğini de görmüş oldular.
Yapılan yıllık değerlendirme toplantısında Marmarabirlik’in ihracat politikaları tüm detayları ile masaya yatırıldı. Marmarabirlik ihracat departmanınca hazırlanan sunumda Marmarabirlik’in ihracatta geldiği nokta, ürün çeşitliliği, yapılan yeni tesisler, ARGE yatırımları ile ilgili bayilere ayrıntılı bilgiler verildi. Ayrıca yurt dışı bayiler toplantısında iş ortaklarına; zeytin tüketim miktarları ve değişen tüketici alışkanlıkları, 2019 yılı satış verileri, 2020 yılında yapılması planlanan yenilikler, yeni ürünlerin tanıtımı ile Turquality Marka Destek programının Marmarabirlik’e sağlayacağı faydalar anlatıldı. Toplantıda, bayilerin piyasada karşılaştıkları sorunlar dinlenirken, çözüm önerileri de belirlendi.
2019 yılında 7 bin 200 ton ihracat yaparak Marmarabirlik’in tarihi bir rekora imza attığını belirten Başkan Hidamet Asa, iş ortaklarına teşekkür ettiği konuşmasında yeni hedefleri ile ilgili şunları söyledi:
“2010 yılından önce 18 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik, bugün 56 ülkeye ihracat yapmaktadır. 2020 yılında hedefimiz 60 ülkeye ihracat gerçekleştirmek ve 8 bin 500 ton ihracat yapmaktır. 2023 vizyonumuzda ise hedefimiz 10 bin ton ihracat yapmak ve 30 milyon dolarlık döviz girdisi sağlamaktır. Bu hedeflere siz değerli iş ortaklarımızla birlikte ulaşacağımıza inancımız tamdır. Bugüne kadar her zaman sizlerin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.”
Ekip çalışmasıyla bu başarıyı yakaladıklarını belirten Asa, “Bugüne kadar sizlerden gelen taleplere her zaman olumlu yanıt verdik. Bahane üretmedik, her zaman çözüm odaklı olduk. Bundan sonraki yıllar meyvelerin toplanması ve büyümenin gerçekleşeceği yıllar olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarla zeytin üreticisinin alın terinin ve emeğinin markası olan Marmarabirlik’i uluslararası pazarlarda daha iyi yerlere sizlerle birlikte taşıyacağız” dedi.
Marmarabirlik’in geleceğinin ihracata bağlı olduğunu belirten Başkan Hidamet Asa şu konulara vurgu yaptı: “2010’dan öncesi Avrupa’da tekli bayilik sistemi vardı. Daha sonra 20112012 yıllarında önce alt bayilik sistemine geçildi. 2013 sonrası bölgesel çoklu bayilik sistemi, oluşturuldu. Bu da bize başarıyı getirdi. Gelinen süreç bir başarı hikayesi olsa da, bizim için yeterli değildir. Turquality marka destek programı gücümüze güç katacaktır. Bu nedenle moral ve motivasyonumuz yüksektir. Turquality marka destek programın kapsamında hedef ülkeler olarak Almanya ve Irak belirlenmiştir. Diğer ülkelerden ihracat odaklı projeler gelmesi durumunda hedef ülkeler arasına yenileri ilave edilecektir.”
Konuşmasında sektöre de önemli mesajlar veren Hidamet Asa, “Yurt dışına satamadığımız ürünleri değil, en kaliteli ürünlerin ihracatını yapmalıyız. Çünkü güven ve kalite her zaman istikrarı getirir, satışları artırır” dedi.
Toplantının ardından bayilere katılım ve başarılarından dolayı plaket verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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