400 yıllık çınar ağacından tekrar dumanlar yükseldi



Semih ŞAHİNHuzeyfe ÖZDEMİRYavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün akşam yakılan ve 400 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacından sabah saatlerinde yeniden dumanlar yükseldi. Bölge halkı, küçük çaplı alevleri kendi imkanlarıyla söndürürken, yetkililer incelemelerde bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hacıkara Mahallesi'nde bir tarlanın içinde yükselen, yaklaşık 400 yıllık çınar ağacı, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kökünden ateşe verildi. Yaklaşık 400 yıllık olan 3 metre genişliğinde, 15 metre uzunluğundaki ağacın yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

TEKRAR DUMANLAR YÜKSELDİ

Dün akşam saatlerinde alevleri söndürülen çınar ağacının, bu kez sabah saatlerinde iç kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine bölge halkı, traktörlerin arkasına bağladıkları su pompalarıyla müdahale ederek, küçük çaplı alevleri söndürdü.

BELEDİYE EKİPLERİ İNCELEMEDE BULUNDU

İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yanan çınar ağacında incelemelerde bulundu. Gövde kısmının iç tarafı tamamen yanan çınar ağacının kesilip kesilmeyeceği, yapılan incelemelerden sonra belli olacak.

'AĞAÇ ŞU AN TEHLİKE SAÇIYOR'

Yangının nasıl çıktığını anlamadıklarını söyleyen Hacıkara Köyü Muhtarı Kamettin Kayıhan, "Komşular ağaçtan alevlerin çıktığını fark etti. Hemen itfaiye çağırdılar. Yangın akşam saatlerinde söndürüldü fakat gece saatlerinde ağaç tekrar yanmaya başladı. Saat 12.00'de biz tekrar itfaiye çağırdık. Yine yangın söndürüldü fakat saat 9.00'da ağaç tekrar yanmaya başladı. Kasıtlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çocuklar oynarken yanlışlıkla yakmıştır diye tahmin ediyorum. Kasıtlı bir şey yok. Ben 65 yaşındayım, 65 senedir ağaç böyle duruyor. Ağacı kesmemiz lazım. Şu an tehlike saçıyor. Çocuklar burada oyun oynuyor, hayvanlar geçiyor. Ağaç iç kısımdan yandığı için söndürülemiyor. Rüzgarda devrilme tehlikesi var. O yüzden belediye yetkilileri inceleme yaptıktan sonra ağaç kesilecektir diye düşünüyorum" dedi.

'KÖYÜMÜZÜN SİMGESİ HALİNE GELMİŞTİ'

Köyün simgesi haline gelen ağacın yok olmasından dolayı üzgün olduklarını dile getiren Hacıkara Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şevket Coşkun, "Kimsenin kasıtlı yakacağına ihtimal vermiyorum. Üzgünüz, elimizden gelen müdahaleyi yapıyoruz. Daha sonra itfaiye geldi. Gece tekrar tutuşunca komşularımız müdahale etti. İtfaiye ekipleri, saat 02.00'ye kadar uğraştı. Sabah tekrar dumanlar yükselmesi sonucu arkadaşlarımız tekrar müdahale etti. Üzgünüz, tarihi bir ağaç, çocukların altında oynadığı alandaki büyük bir ağaç, köyümüzün simgesi haline gelmişti. Festivallerimizde, etkinliklerimizde kullandığımız bir yerdeki tarihi bir ağacın yok olması bizleri üzüyor. Biz de araştırıyoruz, yetkililer de araştırıyor. Gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Kurtarmaya çalışıyoruz. Kurtarabilirsek kurtaracağız. Kurtaramazsak, mühendisler ne derse onu yapacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR-Yavuz YILMAZ

2020-03-09 15:49:38



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