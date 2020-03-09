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Kumlalı kadınlardan görkemli açılış

İHA

Gemlik Küçük Kumla Girişimci Kadınlar Derneği büyük bir katılımla açıldı.

Kumlalı kadınlardan görkemli açılış

Gemlik Küçük Kumla Girişimci Kadınlar Derneği büyük bir katılımla açıldı.
Geçtiğimiz aylarda kurulan ve son dönem çalışmaları ile dikkat çeken Küçük Kumla Girişimci Kadınlar Derneği düzenlenen coşkulu törenle merkezine kavuştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşen açılışa Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Başkan Yardımcıları Zeynep Akış Serintürk ve Bayram Demir, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ile yönetim kurulu üyeleri, Gemlik İlçe Tarım Müdürü Nuri Tuna, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Gemlik İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, Gemlik Belediyesi Daire Müdürleri, Meclis üyeleri, muhtarlar, çevre köylerden kadın girişimci dernekleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İlk olarak söz alan Küçük Kumla Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Ebru Akyıl, başta Gemlik Belediyesi olmak üzere derneği kuruluşu ve dernek merkezinin düzenlenmesinde destek olan herkese teşekkür etti. Kumla Muhtarı Kazım Ata ise Kumlalı kadınların çalışmaları ve emeğinin oldukça önemli olduğunu belirterek hanımlara çalışmalarında destek sözü verdi.
“Girişimci kadınlara desteğe devam edeceğiz.”
Daha sonra söz alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik’te göreve başladığımızda, sadece Narlı’da kadın girişimciler vardı. Bugün ise köyden mahalleye dönen yerleşimlerimizde bulunan kadınlarımız inisiyatif olarak bu çalışmaları başlattılar. Bizler de elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi.
Başkan Sertaslan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gemlik’in huzurun ve barışın kenti olacağını söylemiştik. Barışmaya kadınlarımızdan başladık. Girişimci grubu sayısının her bölgede bir tanesi olmasını istiyoruz. Ayaklarının üzerine basabilsinler, çocuklarını hür ve özgür durumda yetiştirmesi için yanlarındayız”
“Kadınlar sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer almalı”
Başkan Sertaslan’ın ardından söz alan Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez ise kadın olarak çalışmanın zorluğunu belirterek, “Ben erkek olarak dünyaya geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Kadınlar için bunlar daha zor. Kadınlarımızın işi bitiyor mu? Bitmiyor. Sabah kalkınca başlıyor ve emekliliği de yok. Bu anlamda kadınlarımıza teşekkür ediyoruz ve Dünya Kadınlar Günlerini kutluyoruz. Kadınlarımız ne kadar çok sosyal ve ekonomik yaşamın içine girerse, dünyamız o kadar yaşanır olacaktır. Kadın girişimcilerimiz bu nedenle önemli” dedi.
Gemlik İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı’nın açılış duasının ardından kurdele kesildi. Kadınlar program boyunca İlçe Tarım Müdürlüğü’nün onayladığı, kendi imal ettikleri yiyeceklerin satışını gerçekleştirirken Başkan Sertaslan da kadınlara açılışa gelen misafirlere çiçek hediye etti.

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