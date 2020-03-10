Erdem: “Başkan Dündar’ı cesaretinden dolayı kutluyorum”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e inşaat çalışmaları devam eden Osmangazi Meydanı şantiyesini gezdirdi. Projenin Bursa’ya değer katacağını ifade eden Turgay Erdem, “Bursa’nın böyle bir meydana ihtiyacı vardı. Bu dönemde böyle büyük bir projeyi hayata geçirdiği için Mustafa Başkan’ı cesaretinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin şehir merkezinde 40 dönüm alan üzerinde yapımına başladığı Osmangazi Meydanı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan 100’den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen arazi üzerinde hayata geçirilen proje için şuanda fore kazık ve temel kazı çalışmaları devam ediyor. Toplam 631 fore kazığın çakılacağı meydan çalışmasında şuana kadar 303 fore kazık zeminle buluştu. Meydanın altında inşa edilecek olan 2000 araç kapasiteli 4 katlı kapalı otopark için 21 metre derinliğe kadar kazı yapacak olan belediye ekipleri, 12 metre derinliğe ulaşmayı başardı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve belediye başkan yardımcılarına Osmangazi Meydanı şantiyesini gezdirdi. Erdem ve yardımcılarına çalışmalar ve proje hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, kentin buluşma noktası olacak olan Osmangazi Meydanı'nın Bursa’nın marka değeri olacağını söyledi. Meydanın altında yer alacak olan 2000 araç kapasiteli otoparkın bölgedeki trafik sorununa merhem olacağını ifade eden Başkan Dündar, “Bölgenin yayalaşmasını sağlayacağız” dedi.

“Büyük ve zor bir proje”

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Osmangazi Meydanı’nın Bursa için çok önemli bir proje olduğuna vurgu yaparak, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, şantiye alanını gezdirerek proje hakkında detaylı bilgiler verdi. Çalışmaların güzel bir şekilde devam ettiğini gördük. Osmangazi Meydanı, belediye binası ile bütünleşen bir eser olacak. Bursa’nın böyle bir meydana ihtiyacı vardı. Projenin devamında Osmangazi Meydanı ile Merinos Parkı’nın birleşecek olduğunu da öğrendik. Merinos Parkı’ndan başlayan ve Şehreküstü Demokrasi Meydanı’na kadar devam edecek olan bu aks, hem yeşil alan, hem dinlenme hem de alışveriş için önemli bir nokta olacak. Büyük ve zor bir proje. Bu dönemde böyle büyük bir projeyi hayata geçirmiş olmasındaki cesaretinden dolayı Başkanımız Mustafa Dündar’ı tebrik ediyorum. Allah yardımcısı olsun. Kendisini kutluyorum. Osmangazi, Bursa’nın merkezi konumunda. Tam merkezi noktada yer alacak olan bu meydanın 2 bin araçlık bir otoparka sahip olması da büyük önem taşıyor” diye konuştu.

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