Lise öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri BUÜ’de sergileniyor

TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisi, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) ev sahipliğinde açıldı. Temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarını kapsayan 12 alanda toplam 100 proje, bilimsel kurulun ve katılımcıların ilgisine sunuldu.

51. Lise Öğrencileri Araştırma ve Proje Yarışması Bursa Bölge Sergisi’nin açılış töreni BUÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapıldı. Sergi açılışına Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Merkez Komutanı Hava Ulaştırma Albay Salih Vatansever, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahatin Dülger, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan, Bursa Bölge Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Şehnaz Baltacı Göktalay, ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK tarafından 51.si gerçekleştirilen proje yarışmasına ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Proje yarışmalarının Türkiye’nin gelecekteki 20 yılının önemli hamlelerinden birisini oluşturduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “An itibariyle savunma, uzay ve havacılık sanayimiz başta olmak üzere, geçmiş yıllarda üretilen projelerin ülkemizin geldiği noktaya önemli katkılar sağladığını hepimiz biliyoruz. Bugün yapılan yarışmalar ve proje odaklı sergiler de ülkemizin gelecek hedeflerine ciddi katkılar sağlayacak ve Türkiye’nin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmasına destek olacaktır” dedi.

“Bursa’daki üniversitelerin kıymetini bilin”

Konuşmasında lise öğrencilerine de seslenen Rektör Kılavuz, “Bizim üniversitemiz ve kardeş üniversitemiz olan Bursa Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin en önemli üniversiteleri arasında yer alıyor. Belki kamuoyunun baskısıyla, belki Ankara ve İstanbul’un cazibesiyle, gençlerimiz içerisinde yaşadıkları şehrin üniversitelerinin kıymetini bilmiyorlar. Siz Bursalı gençler, Bursa’da Uludağ Üniversitesi’nin ve Teknik Üniversitesi’nin kıymetini bilmiyorsunuz. Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye’nin öncelikli 100 alanında an itibariyle 192 doktora öğrencisine burs veriyor. Türkiye’de ilk 3 içerisindeyiz. TÜBİTAK’ın 2244 ÜniversiteSanayi Doktora Programı’nda ise 39 öğrencimiz var. 55 Kontenjanımız var. Buna itibaren 2019 çağrılarında 27 firmayla 100 doktora öğrencisi için TÜBİTAK’a proje sunduk. Bu projeleri devreye sokacak, siz gençlerimiz olacaksınız. Türkiye’nin geleceğine yapılacak yatırımlarda sizlerin önemli imzaları olacak. Bu yarışmaların nice bilim insanları yetiştirmeye vesile olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan ise serginin 11 Mart’a kadar açık kalacağını bilgisini verdi. Önceki yıla oranla yarışmanın formatında bir takım değişiklikler yapıldığını belirten Prof. Dr. Mustafa Özkan; “Bu yıl ilk defa 30 tematik alanda başvurular kabul edildi. Tematik alan kavramı ve bu alanlarla ilişkili başvurular alındı. Ülkemizin teknoloji ve sanayi hamlesi içerisinde yer alan bu yenilikler, ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli proje üretilmesi ve değerlendirilmesi planlanarak, yine bu yönde ülke ekonomisine katkı sağlaması hedeflenmiştir. Son yıllarda özellikle yerli ve milli hamleler doğrultusunda TÜBİTAK ve Aselsan başta olmak üzere, birçok teknoloji ürünü ortaya çıkarılmıştır. Bu ürünlerin çoğu da dünya standartları üzerindedir” dedi.

Özkan, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen yarışmanın temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında araştırma yeteneğini geliştirmeyi amaçladığını söyledi. Açılış töreninin ardından BUÜ Rektörü ve beraberindeki heyet, açılan stantlardaki öğrenci projelerini inceledi.

