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Liseliler münakaşa değil münazara ediyor

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Gençler söyleyecek sözünüz mü? Haydi Münazara edelim' sloganıyla hayata geçirilen liselerarası münazara turnuvasının elemeleri 1415 Mart ve finali ise 26 Mart tarihlerinde yapılacak.

Liseliler münakaşa değil münazara ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Gençler söyleyecek sözünüz mü? Haydi Münazara edelim’ sloganıyla hayata geçirilen liselerarası münazara turnuvasının elemeleri 1415 Mart ve finali ise 26 Mart tarihlerinde yapılacak.
Gençlerin her anlamda donanımlı, çağın dinamiklerine hakim, geleceğin dünyasını anlayan bireyler haline gelmesi amacıyla eğitim çalışmalara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, liselilerin özgüven ve kendilerini iyi ifade edebilme özelliği kazanması acıyla münazara turnuvası düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen, 11 ilçedeki 53 okuldan 60 öğretmen ve 312 öğrencinin katılacağı turnuvanın tanıtım toplantısı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu’nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğe yönelik yatırımlara öncelik verdiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Gençlik merkezimiz başta olmak üzere farklı merkezlerde özellikle gençlerimize yönelik; yerel, ulusal ve uluslararası konuklarla buluşmalar düzenliyoruz. Konferans, panel ve söyleşilerle desteklenen sinema sanat geceleri yapıyoruz. Resim, karikatür, heykel, antika, bilimsel/teknolojik materyal sergileri yapıyoruz. Müzik, halk oyunları, tiyatro, şiir, resim, karikatür, gibi alanlarda yapışmalar düzenliyoruz. Üniversite, gençlik toplulukları ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde çalıştaylar, paneller, seminerler, sempozyumlar, konferanslar yapıyoruz. Gençlerimizin daha sağlıklı ve sporcu bir nesil olarak yetişmesi noktasında önemli adımlar atıyoruz. Gençlerimizin, teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere zararlı alışkanlıklardan uzak kalması, zamanlarını sağlıklı etkinliklerde değerlendirmeleri için sürekli farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza özel Busmek kursları, bilim teknoloji merkezi bünyesindeki atölye çalışmaları bu çalışmalarımızdan bazılarıdır. Çocuklarımızı doğa ile daha çok buluşturan gençlik kampları yine sınava girecek öğrencilerimize yönelik Karacaali’de yaz ve kış motivasyon kampları düzenliyoruz” dedi.
Münazara turnuvasının da gençlerimizin hayatına yön verecek önemli etkinliklerden biri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Turnuva ile öğrencilerimizde, öz güven ve sorumluluk duygusunun gelişeceğine inanıyoruz. Kendilerini etkin bir şekilde ifade etmelerini sağlamak, düşünme, araştırma, karşılaştıkları problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme olgunluğu kazanmalarını sağlamak, kanıtlar ve bilgiler yoluyla mantık yürüterek fikirlerini savunmalarına imkan sağlıyoruz. Turnuvanın elemeleri 14 15 Mart’ta Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nde yapılacak ve finale kalan 4 takım, 26 Mart’ta Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’ndaki final müsabakasına katılmaya hak kazanacak. Turnuvanın gençlerimizin gelişimine katkı sunmasını diliyor ve şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.
Başkan Aktaş, yine İl Milli Eğitim müdürlüğü işbirliğiyle 14 Mart Cumartesi günü yapacakları YKS deneme sınavına 4100’ün üzerine başvuru olduğunu ve kayıtların 11 Mart Çarşamba günü biteceğini hatırlatarak, “Bu sınav bir anlamda üniversite sınavının bir provası olacak. Tüm kuralların geçerli olacağı sınavda katılım sayısı 5000 ile sınırlı. Bu nedenle katılmak isteyen öğrencilerimiz elini çabuk tutsun” dedi.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de özellikle eğitim konusunda her zaman Büyükşehir Belediyesi’nden önemli destek gördüklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi sürekli yanımızda. Ortak hareket etmenin yanında ortak fikir üretme noktasında da birlikte çalışmaktan büyük keyif alıyoruz. Münazara turnuvası da önemli bir proje. Bu konuda İstanbul lider ancak biz bu konuda Bursa’yı bir merkez yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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