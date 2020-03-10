Kumlalı kadınlardan görkemli açılış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kumlalı kadınlardan görkemli açılış

İHA

Gemlik Küçük Kumla Girişimci Kadınlar Derneği büyük bir katılımla açıldı.

Kumlalı kadınlardan görkemli açılış

Gemlik Küçük Kumla Girişimci Kadınlar Derneği büyük bir katılımla açıldı.
Geçtiğimiz aylarda kurulan ve son dönem çalışmaları ile dikkat çeken Küçük Kumla Girişimci Kadınlar Derneği düzenlenen coşkulu törenle merkezine kavuştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşen açılışa Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Başkan Yardımcıları Zeynep Akış Serintürk ve Bayram Demir, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ile yönetim kurulu üyeleri, Gemlik İlçe Tarım Müdürü Nuri Tuna, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Gemlik İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, Gemlik Belediyesi Daire Müdürleri, Meclis üyeleri, muhtarlar, çevre köylerden kadın girişimci dernekleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İlk olarak söz alan Küçük Kumla Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Ebru Akyıl, başta Gemlik Belediyesi olmak üzere derneği kuruluşu ve dernek merkezinin düzenlenmesinde destek olan herkese teşekkür etti. Kumla Muhtarı Kazım Ata ise Kumlalı kadınların çalışmaları ve emeğinin oldukça önemli olduğunu belirterek hanımlara çalışmalarında destek sözü verdi.
“Girişimci kadınlara desteğe devam edeceğiz.”
Daha sonra söz alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik’te göreve başladığımızda, sadece Narlı’da kadın girişimciler vardı. Bugün ise köyden mahalleye dönen yerleşimlerimizde bulunan kadınlarımız inisiyatif olarak bu çalışmaları başlattılar. Bizler de elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi.
Başkan Sertaslan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gemlik’in huzurun ve barışın kenti olacağını söylemiştik. Barışmaya kadınlarımızdan başladık. Girişimci grubu sayısının her bölgede bir tanesi olmasını istiyoruz. Ayaklarının üzerine basabilsinler, çocuklarını hür ve özgür durumda yetiştirmesi için yanlarındayız”
“Kadınlar sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer almalı”
Başkan Sertaslan’ın ardından söz alan Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez ise kadın olarak çalışmanın zorluğunu belirterek, “Ben erkek olarak dünyaya geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Kadınlar için bunlar daha zor. Kadınlarımızın işi bitiyor mu? Bitmiyor. Sabah kalkınca başlıyor ve emekliliği de yok. Bu anlamda kadınlarımıza teşekkür ediyoruz ve Dünya Kadınlar Günlerini kutluyoruz. Kadınlarımız ne kadar çok sosyal ve ekonomik yaşamın içine girerse, dünyamız o kadar yaşanır olacaktır. Kadın girişimcilerimiz bu nedenle önemli” dedi.
Gemlik İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı’nın açılış duasının ardından kurdele kesildi. Kadınlar program boyunca İlçe Tarım Müdürlüğü’nün onayladığı, kendi imal ettikleri yiyeceklerin satışını gerçekleştirirken Başkan Sertaslan da kadınlara açılışa gelen misafirlere çiçek hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Motosikletini satmak için buluştuğu kişi test sürüşünde motosikleti çaldı Sosyal medya hırsızı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Motosikletini satmak için buluştuğu kişi test ...
Kalp kaynaklı inmeler 'kapalı yöntem ile sol atriyal apendiks kapama' sistemiyle erken önlenebilir
YEREL HABERLER Kalp kaynaklı inmeler 'kapalı yöntem ile sol atriyal ...
Şehitlerin isimleri çocuk parklarında yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehitlerin isimleri çocuk parklarında yaşatılacak
Birahanedeki kavga sokağa taştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Birahanedeki kavga sokağa taştı: 1 yaralı
Liseliler münakaşa değil münazara ediyor
YEREL HABERLER Liseliler münakaşa değil münazara ediyor
Sanal alemde erkeklerle sohbet etti, tazminattan oldu Hakaret sanal da olsa boşanma sebebi
YEREL HABERLER Sanal alemde erkeklerle sohbet etti, tazminattan ...
Bursa sosyal girişimcilik ekosistemi büyüyor
YEREL HABERLER Bursa sosyal girişimcilik ekosistemi büyüyor
Lise öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri BUÜ’de sergileniyor
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri BUÜ’de ...
Erdem: “Başkan Dündar’ı cesaretinden dolayı kutluyorum”
YEREL HABERLER Erdem: “Başkan Dündar’ı cesaretinden dolayı ...
Kestel Belediyesi'nden duygulandıran "Kadınlar Günü" klibi
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi'nden duygulandıran "Kadınlar Günü" ...
Bursa'da kadına hafif ticari araç çarptı, ilk yardımı vatandaşlar yaptı Yaralı kadın için vatandaşlar seferber oldu
YEREL HABERLER Bursa'da kadına hafif ticari araç çarptı, ilk yardımı ...
Doğaya çıkacaklar dikkat...Yılanlar bu yıl erken uyandı Yakaladığı yılanı doğaya saldı, o esnada yılan elini ısırdı
YEREL HABERLER Doğaya çıkacaklar dikkat...Yılanlar bu yıl erken ...
Bursa'da patates ekimi başladı
YEREL HABERLER Bursa'da patates ekimi başladı
(Görüntülü) Kamyonun çarpmasıyla öldü; geriye bastonu ve ayakkabısı kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kamyonun çarpmasıyla öldü; geriye bastonu ...
Öldürdükleri adamı ormana gömen 3 katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Öldürdükleri adamı ormana gömen 3 katil zanlısı ...
Bursa sosyal girişimcilik ekosistemi büyüyor
YEREL HABERLER Bursa sosyal girişimcilik ekosistemi büyüyor
(Görüntülü) Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü ...
Kamyonun çarpmasıyla öldü; geriye bastonu ve ayakkabısı kaldı
YEREL HABERLER Kamyonun çarpmasıyla öldü; geriye bastonu ve ...
(Görüntülü) Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü ...
Traktör takla attı, yaşlı sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Traktör takla attı, yaşlı sürücü yaralandı
Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu: ...
Gasp yapmak isterken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Gasp yapmak isterken suçüstü yakalandı
Bursa’da yaşlı adam geri manevra yapan kamyonun altında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa’da yaşlı adam geri manevra yapan kamyonun ...
Demirtaş’ta su kanalı çilesi bitiyor
YEREL HABERLER Demirtaş’ta su kanalı çilesi bitiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X