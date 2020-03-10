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BEBKA animasyon sektöründe Türkiye’nin önemli isimlerini bir araya getirdi Türkiye’nin en iyilerini BEBKA bir araya getirdi

İHA

BEBKA animasyon sektöründe Türkiye’nin önemli isimlerini bir araya getirdi Türkiye’nin en iyilerini BEBKA bir araya getirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Animasyon Sektörü Danışma Kurulu Toplantısı Eskişehir’de düzenlendi. Toplantıya Türkiye’nin birçok önemli kurum temsilcileriyle animasyon sektörünün önemli isimleri katıldı.
Animasyon Sektörü Danışma Kurulu Toplantısı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 2020 yılında animasyon sektörüne yönelik planlanan çalışmaların daha kapsayıcı, verimli ve etkili olabilmesi amacıyla tüm paydaşların fikir ve görüşlerinin alındığı toplantıya, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Rahmi Atalay, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü M. Bora Durmuşoğlu, Sinema Genel Müdürlüğü Daire Başkanı M. Faruk Bayram, RTÜK Temsilcisi Fatih Yalçın ve ilgili kurum temsilcileri ile animasyon film yapımcıları ve özel şirket yetkilileri de katıldı.

"Çok güzel projeler çıkacağına inanıyorum''
Animasyon Sektörü Danışma Kurulu Toplantısında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, 2015 yılından itibaren BEBKA tarafından Eskişehir'de sektörün potansiyeline dikkat çekmek ve sektörü daha da geliştirebilmek için ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. 2020 yılında animasyon sektörüne yönelik planlanan çalışmaların daha kapsayıcı, verimli ve etkili olabilmesi için tüm paydaşların fikir ve görüşlerinin alındığı belirten Gerim, “Sektör dinamik bir sektör, geçmişten bugüne temellerin atıldığı yer üniversite ve burada bu etkinliği yapmamız konusunda bir arzumuz olmuştur. Animasyon ile ilgili konuda arkadaşım önemli bilgiler verecek. Bireysel anlamda sizler zaten sektörde bu işin ticari tarafında, para kazanma tarafında ciddi çabalar sarf ediyorsunuz. Çok güzel başarı hikayeleri de var. Bu noktada ben öncelikle sizleri de kutlamak istiyorum. Sizlerin katkılarıyla Ulusal Animasyon Festivali gerçekleştirdik. Eskişehir’i sinemanın ortak merkezi haline getirme gibi çalışmalarımız da var. Bu toplantı ve sizlerin katkıları ile çok güzel işler yapılacağına inanıyorum” dedi.

"İşbirliğine büyük önem veriyoruz"
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ise "Anadolu Üniversitesi olarak sektör işbirliği konusuna çok büyük önem vermekteyiz. Zaten geçmiş yıllar boyunca yaptığımız birliktelikler, çalışmalar var. İleriye dönük planlarımız var. Bu sektörün içerisinde elimizden geldiği kadar hizmet etmeye, üniversite olarak sektöre destek olmaya da gayret edeceğiz. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayarak destekleri ile bizlere güç veren BEBKA yönetimine ve Genel Sekreter İsmail Gerim'e teşekkür ediyorum” dedi.

"Üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz''
TRT Çocuk Kanal Koordinatörü M. Bora Durmuşoğlu da, "Çocuklara uzanıyoruz, animasyonla, TRT Çocuk olarak. Ama biliyoruz ki, animasyon çocuk haricinde çok daha gelişebileceği, ilerleyebileceği, endüstrileşebileceği, ticari olarak geliştirilebileceği birçok alan var. Biz çocuk açısından ele alıp bu işin diğer imkanlarını da geliştirme noktasında üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz. İnşallah buradan çıkacak fikirler, geliştirilebilecek düşünceler, hayaller en kısa zamanda gerçeğe dönüşür. Biz de üzerimize düşeni yapmak üzere yanınızda oluruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Güliz Ünal tarafından animasyon sektöründe gerçekleştirilen faaliyetler ve sektöre yönelik gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

"Toplantı son derece verimli geçti''
Toplantıya katılan sektör temsilcileri, “2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Animasyon Sektörü Buluşmaları kapsamındaki bu toplantı, son derece verimli geçti. Animasyon sektöründeki güncel gelişmeleri görüştük. BEBKA tarafından 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan sektör buluşmalarında Türkiye’ye gelmesi istenen animasyon firmalarına ilişkin öneriler alınırken, Animasyon Sektörü Film Yarışması'nın içeriği konuşuldu. Bu önemli toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve ekibine, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne teşekkür ediyoruz” dediler.

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