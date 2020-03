Red Bull Neymar Jr´s Five Bursa şampiyonu Kuştepe oldu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar´ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five´da eleme heyecanı başladı. Bu sene 5'inci yılını kutlayan turnuvanın Bursa elemelerini Kuştepe takımı kazandı. Organizasyona 21 takım katılırken, finalde Chelsea FC´yi 3-2´lik skorla geçerek elemelerin birincisi olan Kuştepe 4 Nisan´da gerçekleştirilecek olan Türkiye finalinde oynamaya hak kazandı.

Dünya genelinde 400 binden fazla oyuncuyu sokak futbolu sayesinde birleştiren organizasyon, Türkiye´deki 5'inci yılına Bursa´da yapılan elemelerle başladı. 7-8 Mart tarihlerinde Bursa´da Kent Meydanı AVM´de gerçekleştirilen elemeleri Kuştepe takımı kazandı. Büyük bir çekişmeye sahne olan Bursa elemelerinde finalde Chelsea FC takımını deviren Kuştepe, birinciliği elde etti. Kuştepe takımı bu sayede heyecan dolu turnuvanın 4 Nisan´da gerçekleştirilecek Türkiye finaline katılma hakkını da elde etti. Dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler www.redbullneymarjrsfive.com adresinden hayallerine adım atabiliyor.

ELEMELER 12 ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Turnuvanın Türkiye elemeleri toplam 12 şehirde, 15 farklı alanda gerçekleştirilecek. Elemelere Mersin, Kayseri ve Bursa´da oynanan karşılaşmalarla başlayan organizasyonda heyecan, önümüzdeki hafta İstanbul, Konya ve Ankara´ya taşınacak. 29 Mart´ta elemelerin son bulacağı turnuvanın Türkiye finali ise 4 Nisan´da yapılacak.

TÜRKİYE'DEN 1 KİŞİ DE BREZİLYA'YA GİDECEK

Öte yandan dünyanın dört bir yanından futbol severlerin katıldığı Red Bull Neymar Jr´s Five Dünya Finali´nde oynama ya da izleyici olarak bu unutulmaz deneyimi yaşamak için bir şans daha var. Bunun için de futbolseverlerin, Instagram´da maksimum 60 saniyelik futbol becerilerini gösteren videoyu `OutPlayThemAll´ etiketini kullanarak, Türk bayrağı emojisi ekleyerek ve `@redbullneymarsfive´ ve `@redbulltr´ hesaplarını etiketleyerek paylaşması yeterli olacak. Tüm dünyadan gönderilen videolar arasında seçilecek yedi şanslı kişi dünya finalinde oynama şansı yakalayacak. Buna ek olarak Türkiye´den en yetenekli katılımcı da Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali´ni yerinde izleme şansına sahip olacak.

GOL YİYEN OYUNCUSUNU KAYBEDER

Organizasyona 18 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.

Dünya Finali´nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar´ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-03-10 11:47:41



