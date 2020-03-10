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Bursa’da su kesintisi

İHA

Bursa’da su kesintisi

Bursa'nın Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmâl Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Mudanya ilçesinde Çağrışan Mahallesi Özel Mavi Dünya Okulunun güneyinde kalan bölgede ve Osmangazi ilçesinde Nilüferköy Mahallesinde Özerler Caddesinin güneyinde kalan bölge ve civarında 11.03.2020 tarihinde 09.0018.00 saatleri aralsında su kesintisi yapılacak. Yine Osmangazi ilçesinde Çekirge Mahallesinin üst kesimleri ve civarında 12.03.2020 tarihinde 09.0018.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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