Uludağ’a mart karı yağdı

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Türkiye’nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da mart ayında kar yağdı. Araçların üzeri karla kaplanırken, zirvede kar kalınlığı 80 santimetre olarak ölçüldü. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Uludağ'a gün boyu karla karışık yağmur yağması beklenirken, en yüksek hava sıcaklığının 3, en düşük 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

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