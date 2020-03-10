Uludağ'a çıkacaklara uyarı Teleferik seferleri şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildi

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Bursa'yı şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine hava muhalefeti sebebiyle ara verildi. Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle tam gün kapalı olacaktır" denildi.

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