Hayat Hastanesi 42 yaşında 2 yılda 500 bin kişiye sağlık hizmeti

Bursa’da 1978 yılında hizmet vermeye başlayan Özel Hayat Hastanesi, 42’nci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Bursa’nın ilk özel sağlık kuruluşlarından biri olan Özel Hayat Hastanesi, 42 yaşında. 42’nci kuruluş yıldönümü vesilesiyle hastanede düzenlenen programa yönetim ve hastane personeli iştirak etti. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Özkul, başta İdlib’teki hain saldırıda hayatını kaybedenler olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere acil şifalar diledi. Dr. Özkul, “Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor, şehitlerimiz var, yüreğimiz yanıyor. Şehitlerimiz için rahmet, sabır ve metânet diliyorum” dedi.

“Ne kadar şükretsek azdır. İlk günlerden bu yana sürekli yükselen bir grafiğimiz var, bunun mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Dr. Ahmet Özkul, “Bir kurumsal yapıdayız. Bu güzel ortamda bulunmuş olmanın keyfini yaşıyorum. Biz Hayat Hastanesi idik, Hayat Sağlık Grubu olduk. Hayat Hastanesi’yle, Hayat Tıp Merkezi’yle, Hayat Diş Polikliniği’yle, OSGB’siyle, Hayat Vakfı’yla bir noktaya geldik. Gözüm arkada kalmayacak. Bugüne ulaşmamızda emeği bulunan her arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca şükrediyorum böyle bir ekibe sahibiz diye” ifadelerini kullandı.



Yeni hastane binasında ikinci, genelde de 42’nci yılın kutlandığına işaret eden Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Dr. Fatih Özkul ise, “Eski hastanede böyle organizasyonlarda 5060 kişi görürdük, ama şimdi baktığımda artık salonlara sığmıyoruz, maşallah. Bu binada ikinci, genelde de 42’nci yılımız kutlu olsun” diye konuştu.

“Yaptığımız işi doğru yapmak, kendimiz ve ülkemiz için çok çalışmalıyız” diyen Dr. Fatih Özkul şöyle devam etti:

“Doğru işler yapabilmeliyiz. Olumlu veriler görüyoruz. Bu veriler gösteriyor ki 2018’de güzel işler yapmışız, 2019’da daha iyisi olmuş. Son 2 senede çok başarılı geçmiş. Bizi bu günlere getiren eski hastanede yakaladığımız başarıydı. Orada itibar, başarı ve güven kazandık. Burada onları pekiştirdik. Oradan aldığımız şey kurum kültürümüzdür. Güleryüzlü, etik ve doğru sağlık hizmeti bizim kurum kültürümüzdü. Kendi yakınımıza nasıl hizmet veriyorsak, hastalarımıza da o şekilde hizmet vereceğiz. Son 2 senede 500 bin kişiye sağlık hizmeti vermişiz. Kolay rakamlar değil. İnsanlar bizleri tercih etmiş. Fizikî şartlar kadar bizim prensiplerimiz de etkendir. Bundan sonra da yaptığımız her işi en iyi şekilde yapacağız. Yönetime de önemli görevler düşüyor. Bize düşen de bu iyi ekibi iyi şekilde organize etmek. Güçlü yürüyüşümüz gelecek yıllarda da devam edecektir. Bursa’da olumlu anlamda en çok konuşulan hastanelerdeniz. Hep beraber daha güzel yıllar göreceğiz.”

Her çalışana ayrı ayrı teşekkür eden Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Betül Kabalar da, “Burada çok güzel ve başarılarla dolu bir 2 yıl geçirdik. Genelde de hep üzerine katarak geliştiğimiz bir 42 yılı geride bıraktık. Hepimizin katkılarıyla oldu bu başarı. Bu yüzden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yıl çok daha güzel geçer” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Özel Hayat Hastanesi bünyesinde 10 yıl ve üzeri çalışanlara Dr. Ahmet Özkul, Dr. Fatih Özkul ve Betül Kabalar tarafından teşekkür plaketi ve hediyeler takdim edildi. Kutlama programında ayrıca 42’nci yıla özel olarak hazırlanan pasta hep birlikte kesildi.

