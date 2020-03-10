EuroCup TOP16 Turu MVP'si TOFAŞ'tan Devin Williams

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TOFAŞ Basketbol Takımı´nın ABD´li pivotu Devin Williams, 7Days Eurocup´ta TOP 16 turunun en değerli oyuncusu seçildi.
7Days Eurocup´ta tarihinde ilk kez çeyrek final mücadelesi verecek olan TOFAŞ´ta ABD´li pivot Devin Williams, TOP 16 turunun en değerli oyuncusu (MVP) unvanını kazandı. H Grubu´nda Unicaja Malaga, Joventut Badalona, MoraBanc Andorra gibi önemli takımlara karşı başarılı bir mücadele veren, aldığı 4 galibiyet-2 mağlubiyetle grup ikincisi olarak adını son 8´e yazdıran Mavi Yeşillilerde pota altındaki mücadelesi ve skora katkısıyla bu başarıdaki kilit isimlerden biri olan Devin Williams, TOP 16 turunda sergilediği 15.3 sayı-7.8 ribaund ve 20.8 verimlilik puanı ortalama istatistikleriyle Euroleague organizasyonu tarafından Eurocup´ın TOP 16 turu MVP´si seçildi.
TOFAŞ Basketbol Takımı, çeyrek finalde Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras ile kozlarını paylaşacak. İki galibiyete ulaşan tarafın yarı finale yükseleceği seride ilk maç 17 Mart´ta Yunanistan´da, ikinci maç ise 20 Mart´ta Bursa´da oynanacak. Eşitlik halinde seri bir kez daha Yunanistan´a taşınacak ve son maç 25 Mart tarihinde oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-03-10 15:32:52
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