Küçük mucitlerden büyük buluş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyada 80 ülkede yapılan First Lego League (FLL) etkinliğinde, ‘Kablosuz Şarj Eden Akıllı Otoyol Sistemleri’ projesiyle küresel yenilikçilik ödününe aday gösterilen Bahçeşehir Koleji öğrencilerini ağırladı. Başkan Aktaş, yerli ve milli elektrikli otomobile ev sahipliği yapacak Bursa’da yolları da akıllı hale getirecek proje nedeniyle tüm öğrencileri kutladı.

Türkiye’de Bilimin Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen ve özgüven sahibi, sorgulayan, takım halinde toplumsal sorunlara çözümler üretebilen bir gençlik yetişmesi amacıyla dünyada 80 ülkede yapılan First Lego League (FLL) etkinliğinde küresel yenilikçilik ödününe aday gösterilen Bahçeşehir Koleji Bursa Modern Kampüsü Robotik Kodlama Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Okul Müdürü Ayça Tayar’ın da katıldığı ziyarette Robotik Takımı öğrencileri, projenin detaylarını anlattı. Projenin hayata geçmesi ile elektrikli araçların seyir halinde iken şarj olabileceğini anlatan öğrenciler, yollara döşenecek sistemin ise enerjisini güneş panellerinden alacağını aktardı.



Teknoloji zirve yapacak

Büyükşehir Belediyesi olarak böylesi bir çalışmaya katkı vermekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yerli ve milli elektrikli otomobil Bursa'da üretilecek. Bu ülkemiz ve şehrimiz adına bir devrim açıkçası. Tabii bu süreç içerisinde böyle bir projeyi ben anlamlı ve çok değerli buluyorum. Bilim Teknoloji Merkezimiz, okullarımızın imkanları yine anne ve babaların çocuklarına sundukları imkanlar çocuklarımızın ve çağımızın geldiği noktanın önemli bir göstergesi. İnşallah Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi ile beraber inanıyorum ki Bursa'da yüksek teknoloji zirve yapacak. Kablosuz şarj eden akıllı otoyol sistemleri ile alakalı bu proje de çok değerli ve önemli. Takdir edersiniz ki uzun bir yola gitmek için birkaç saat arabanızı şarj ediyorsunuz ve ondan sonra yola çıkıyorsunuz. Bu uygulama ile hem seyrüsefer halinde oluyorsunuz hem de beraberinde aracınızı şarj etme imkânına sahip oluyorsunuz. Tabii uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği ile alakalı onların da bazı çalışmaları var. İnşallah zaman içerisinde bir otoyolda uygulamasını da yapacaklar. Ben bütün emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim” dedi.



Ciddi yatırımlar yapıyoruz

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı noktasında son yıllarda Türkiye’de çok önemli yatırımlar yapıldığına dikkat çeken Başkan Aktaş, “Yıllarca ‘su akar Türk bakar’ denirdi. Ama biz artık çok ciddi hidroelektrik santraller yaptık. Güneş ve rüzgar enerji santralleri yaptık. Hatta ve hatta çocuklarımızın bu güzel icadı ile akıllı yolların ortaya çıkması gündeme gelecek. Yani herhangi bir sabit duşa gerek kalmadan hareket halinde bile bunun yapılıyor olması çok önemli. Takdir edersiniz ki araç sayısının bu kadar yoğun artışı, beraberinde de yakıtların neden olduğu kirlilik, günümüz dünyasında bu projelerin önemini daha da ortaya çıkarıyor. İnşallah yakın gelecekte çok daha iyi yerlerde görmeyi arzu ettiğimiz çocuklarımızın henüz 5. 6. 7. sınıfta iken bu icatlarla bizim karşımızda olması, şehir yöneticisi olarak sizleri ziyadesiyle gururlandırıyor” diye konuştu.

Bursa’nın bilim kahramanları ziyaretin anı sıra Başkan Aktaş’a legodan yaptıkları bir kupa verdi. Başkan Aktaş da küçük misafirlerine santral takımı hediye etti.

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