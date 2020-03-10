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Yüzlerce sportif olta balıkçısı turnuvada Karacabey’de buluştu

İHA

Karacabey Belediyesi ve Bursa Balık Avı Meraları Grubu iş birliği ile bu yıl ilki gerçekleştirilen Sportif Olta Balıkçılığı Turnuvası, hafta sonu ilçeye bağlı Malkara sahilinde yüzlerce balıkçının kıyı hattını doldurmasıyla gerçekleşti. Aileleriyle birlikte kumsalı dolduran yüzlerce balık meraklısı gün boyu oltalarını beklerken, bu esnada ailece güzel havanın tadını çıkardı.

Yüzlerce sportif olta balıkçısı turnuvada Karacabey’de buluştu

Karacabey Belediyesi ve Bursa Balık Avı Meraları Grubu iş birliği ile bu yıl ilki gerçekleştirilen Sportif Olta Balıkçılığı Turnuvası, hafta sonu ilçeye bağlı Malkara sahilinde yüzlerce balıkçının kıyı hattını doldurmasıyla gerçekleşti. Aileleriyle birlikte kumsalı dolduran yüzlerce balık meraklısı gün boyu oltalarını beklerken, bu esnada ailece güzel havanın tadını çıkardı.
Karacabey Belediyesi ve Bursa Balık Avı Meraları Grubu iş birliğiyle bu yıl ilki gerçekleştirilen Sportif Olta Balıkçılığı Turnuvası, hafta sonu ilçeye bağlı Malkara sahilinde yüzlerce balıkçının kıyı hattını doldurmasıyla gerçekleşti. Limit altında kalan balıklar denize bırakıldı. İlk olmasına rağmen yoğun ilgi gören turnuva, 7’den 70’e yüzlerce amatör balıkçıyı Karacabey’de bir araya getirdi. Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan etkinlik, akşam 17.00’de sonra erdi.
Turnuvada özel hakemler olta sahiplerinin tuttuğu balıkları yarışma kriterlerine göre değerlendirirken, limit altında kalan balıkların hepsi balıkçılar tarafından denize geri salındı. Yarışma boyunca güneşli seyreden hava sayesinde katılımcılar, çocuklarıyla birlikte gün boyu deniz kıyısında olmanın mutluluğunu yaşadı. Bursa ve Karacabey’den etkinliği izlemeye gelen vatandaşlar da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, balıkçılıkla ilgili merak ettiklerini yarışmacılarla sohbet ederek öğrenme imkanı buldu.
230 bireysel katılımın olduğu turnuvada yarışmacılar, sahilde 1 buçuk kilometre uzunluğunda sıralanarak oltalarını denize attı. Etkinliğe Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu ailesiyle gelirken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Karacabey İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uyanık da etkinliğe gelenler arasındaydı. Turnuvanın sonunda, gün boyu tutulan balıklar hakem kurulu tarafından değerlendirilirken, en başarılı beş sporcu ödüle layık görüldü.

Başkan Özkan’dan aile vurgusu
Düzenlenen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bu güzel turnuvayı, Bursa Balık Avı Meraları Grubu ile belediyemiz ortaklaşa gerçekleştirdi. Güzel bir havada gerçekleştirdik. Sporcuları ve ailelerini yarışma anında tek tek dolaştık. Ciddi bir katılımcı vardı. Tabii ki bu katılım ailece olunca, bizler daha da mutlu olduk. Biz bu tür organizasyonlardan mutlu oluyoruz. Ailece bir arada yapılan aktivitelere vesile olmak, bizleri her zaman mutlu ediyor. Kimse burada tutulacak balıkların peşinde değil. Ayrıca sizleri tebrik ediyorum. Tutulan balıklardan limit altında olanların tamamını denize geri saldınız. Ve yine günün anlam ve önemine binaen burada bizlerle olan annelerimiz ve hanım kardeşlerimizin de 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum’’ dedi.
Bursa Balık Avı Meraları Grubu Kurucusu İlker Pehlivanoğlu da törende yaptığı konuşmada, "Bizler, yıl içerisinde çeşitli etkinliklerde bir araya geliyorduk. Ancak bu kez Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa’da ilk denebilecek yoğun katılımcı ile çok büyük bir iş tamamladık. Turnuvamızda başarı sağlayanların yanı sıra teşvik amacıyla kadınlara ve çocukların tamamına ödüller verdik. Ve en önemlisi de limitler dahilinde avlanmaya teşvik için örnek olmaya çalıştık" dedi.

Ödüller sahiplerini buldu
Etkinlik sonunda ise başarı gösteren ilk 5 sporcu ödüllerini, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın elinden aldı. Buna göre 1. Yusuf Örnek, 2. Recep Adıgüzel, 3. Mehmet Küçük, 4. Volkan Gençbayraktar ve 5. Özkan Demir oldu. Ayrıca turnuvanın en başarılı kadın ödülünü Meryem Demir, Binbaşı Murat Uyanık’ın elinden alırken en tecrübeli ödülünü ise Meclis Üyesi Özer Kuzu, Sinan Sargın’a takdim etti.
Öte yandan, ödül töreninde ailesiyle birlikte gün boyu sahada yer alan tüm çocuk katılımcılara da özel ödül verilirken, çocukların bu konuda teşvik edilmesi sağlandı. Etkinlik sonunda da tüm katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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