Bursa'daki durağı bu hale getirdiler

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 10 Mart günü otobüs durağına yönelik yapılan saldırı ilçede tepki çekti.

Mustafakemalpaşa’da Hamidiye Mahallesi Rüştiye Caddesi No: 8 önündeki otobüs durağının camları kişi ya da kişilerce kırıldı. Sabah saatleri itibari ile durum çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilirken, olay yetkili birimlere aktarıldı.

Olayla ilgili Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet birimleri ve Mustafakemalpaşa Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı. Zarara neden olan kişi ya da kişilerin bulunabilmesi adına çevrede güvenlik kamerası incelemesi başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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