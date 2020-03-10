Küçük kâşiflerden büyük buluş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Küçük kâşiflerden büyük buluş

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyada 80 ülkede yapılan First Lego League (FLL) etkinliğinde 'Kablosuz Şarj Eden Akıllı Otoyol Sistemleri' projesiyle küresel yenilikçilik ödününe aday gösterilen Bahçeşehir Koleji öğrencilerini ağırladı. Başkan Aktaş, yerli ve milli elektrikli otomobile ev sahipliği yapacak Bursa'da yolları da akıllı hale getirecek projeden dolayı öğrencileri tebrik etti.

Küçük kâşiflerden büyük buluş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyada 80 ülkede yapılan First Lego League (FLL) etkinliğinde ‘Kablosuz Şarj Eden Akıllı Otoyol Sistemleri’ projesiyle küresel yenilikçilik ödününe aday gösterilen Bahçeşehir Koleji öğrencilerini ağırladı. Başkan Aktaş, yerli ve milli elektrikli otomobile ev sahipliği yapacak Bursa’da yolları da akıllı hale getirecek projeden dolayı öğrencileri tebrik etti.
80 ülkede yapılan First Lego League (FLL) etkinliğinde küresel yenilikçilik ödününe aday gösterilen Bahçeşehir Koleji Bursa Modern Kampüsü Robotik Kodlama Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Okul Müdürü Ayça Tayar’ın da katıldığı ziyarette Robotik Takımı öğrencileri, projenin detaylarını anlattı. Projenin hayata geçmesi ile elektrikli araçların seyir halinde iken şarj olabileceğini anlatan öğrenciler, yollara döşenecek sistemin ise enerjisini güneş panellerinden alacağını aktardı.
Teknoloji zirve yapacak
Büyükşehir Belediyesi olarak böylesi bir çalışmaya katkı vermekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yerli ve milli elektrikli otomobil Bursa'da üretilecek. Bu ülkemiz ve şehrimiz adına bir devrim açıkçası. Tabii bu süreç içerisinde böyle bir projeyi ben anlamlı ve çok değerli buluyorum. Bilim Teknoloji Merkezimiz, okullarımızın imkanları yine anne ve babaların çocuklarına sundukları imkanlar çocuklarımızın ve çağımızın geldiği noktanın önemli bir göstergesi. İnşallah Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi ile beraber inanıyorum ki Bursa'da yüksek teknoloji zirve yapacak. Kablosuz şarj eden akıllı otoyol sistemleri ile alakalı bu proje de çok değerli ve önemli. Takdir edersiniz ki uzun bir yola gitmek için birkaç saat arabanızı şarj ediyorsunuz ve ondan sonra yola çıkıyorsunuz. Bu uygulama ile hem seyrüsefer halinde oluyorsunuz hem de beraberinde aracınızı şarj etme imkânına sahip oluyorsunuz. Tabii uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği ile alakalı onların da bazı çalışmaları var. İnşallah zaman içerisinde bir otoyolda uygulamasını da yapacaklar. Ben bütün emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim” dedi.
Ciddi yatırımlar yapıyoruz
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı noktasında son yıllarda Türkiye’de çok önemli yatırımlar yapıldığına dikkat çeken Başkan Aktaş, “Yıllarca ‘su akar Türk bakar’ denirdi. Ama biz artık çok ciddi hidroelektrik santraller yaptık. Güneş ve rüzgar enerji santralleri yaptık. Hatta ve hatta çocuklarımızın bu güzel icadı ile akıllı yolların ortaya çıkması gündeme gelecek. Yani herhangi bir sabit duşa gerek kalmadan hareket halinde bile bunun yapılıyor olması çok önemli. Takdir edersiniz ki araç sayısının bu kadar yoğun artışı, beraberinde de yakıtların neden olduğu kirlilik, günümüz dünyasında bu projelerin önemini daha da ortaya çıkarıyor. İnşallah yakın gelecekte çok daha iyi yerlerde görmeyi arzu ettiğimiz çocuklarımızın henüz 5. 6. 7. sınıfta iken bu icatlarla bizim karşımızda olması, şehir yöneticisi olarak sizleri ziyadesiyle gururlandırıyor” diye konuştu.
Bursa’nın bilim kahramanları ziyaretin anı sıra Başkan Aktaş’a legodan yaptıkları bir kupa verdi. Başkan Aktaş da küçük misafirlerine santral takımı hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhtarlara belediyeden destek
YEREL HABERLER Muhtarlara belediyeden destek
Velilere çalıştıkları işletmelerde eğitim verilecek
YEREL HABERLER Velilere çalıştıkları işletmelerde eğitim verilecek
‘Okçuluk’ öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER ‘Okçuluk’ öğrencilerle buluştu
Bursa'daki durağı bu hale getirdiler
YEREL HABERLER Bursa'daki durağı bu hale getirdiler
Bursa'da araba çarpan köpek ameliyat edildi
YEREL HABERLER Bursa'da araba çarpan köpek ameliyat edildi
Yüzlerce sportif olta balıkçısı turnuvada Karacabey’de buluştu
YEREL HABERLER Yüzlerce sportif olta balıkçısı turnuvada ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Küçük mucitlerden büyük buluş
YEREL HABERLER Küçük mucitlerden büyük buluş
EuroCup TOP16 Turu MVP'si TOFAŞ'tan Devin Williams
YEREL HABERLER EuroCup TOP16 Turu MVP'si TOFAŞ'tan Devin Williams
BTSO, “Biz Geldik” projesinin lansmanına ev sahipliği yaptı Proje ile velilere çalıştıkları işletmelerde eğitim verilecek
YEREL HABERLER BTSO, “Biz Geldik” projesinin lansmanına ev sahipliği ...
Arkadaşını öldüren zanlının akli dengesi yerinde
YEREL HABERLER Arkadaşını öldüren zanlının akli dengesi yerinde
Osmangazi’de asfalt çalışmaları tam gaz
YEREL HABERLER Osmangazi’de asfalt çalışmaları tam gaz
Muhtarlara Gemlik Belediye'sinden destek
YEREL HABERLER Muhtarlara Gemlik Belediye'sinden destek
Hayat Hastanesi 42 yaşında 2 yılda 500 bin kişiye sağlık hizmeti
YEREL HABERLER Hayat Hastanesi 42 yaşında 2 yılda 500 bin kişiye ...
Mehmetçiğe ‘ay yıldızlı’ destek
YEREL HABERLER Mehmetçiğe ‘ay yıldızlı’ destek
Çocukluk arkadaşını öldüren sanığın akli dengesi yerinde
YEREL HABERLER Çocukluk arkadaşını öldüren sanığın akli dengesi ...
Video sergisi Kill The Boss Galaeri N’de
YEREL HABERLER Video sergisi Kill The Boss Galaeri N’de
Uludağ'a çıkacaklara uyarı Teleferik seferleri şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildi
YEREL HABERLER Uludağ'a çıkacaklara uyarı Teleferik seferleri ...
Mysia Yolları Avrasya’nın gözdesi olacak
YEREL HABERLER Mysia Yolları Avrasya’nın gözdesi olacak
Vatansever’den gümüş madalya
YEREL HABERLER Vatansever’den gümüş madalya
(ÖZEL) Tüketici akaryakıtta 1 TL indirim bekliyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tüketici akaryakıtta 1 TL indirim bekliyor
Dündar’dan fedakâr geline destek Bir böbreğini kaybeden gelin, hem felçli kocasına, hem de yatalak kayınvalidesine bakıyor
YEREL HABERLER Dündar’dan fedakâr geline destek Bir böbreğini ...
Bursa Bilim Festivali’nde bir ilk THY Science Expo’da akıllı şehircilik uygulamalarında trafik ve ulaşım üzerine projeler yarışacak
YEREL HABERLER Bursa Bilim Festivali’nde bir ilk THY Science Expo’da ...
Uludağ’a mart karı yağdı
YEREL HABERLER Uludağ’a mart karı yağdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X