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Velilere çalıştıkları işletmelerde eğitim verilecek

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Biz Geldik' Projesi'nin tanıtımına ev sahipliği yaptı. İlk eğitimin verildiği proje ile rehber öğretmenler ilk ve ortaokul öğrencilerinin velilerini iş yerlerinde ziyaret ederek, eğitim verecek.

Velilere çalıştıkları işletmelerde eğitim verilecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Biz Geldik’ Projesi’nin tanıtımına ev sahipliği yaptı. İlk eğitimin verildiği proje ile rehber öğretmenler ilk ve ortaokul öğrencilerinin velilerini iş yerlerinde ziyaret ederek, eğitim verecek.
Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen tanıtım programında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın Türkiye’nin hedeflerine liderlik eden, ülkenin hayallerini gerçekleştiren bir kent kimliğine sahip olduğunu söyledi. Güçlü atılımlarla birlikte firmaları teknolojik dönüşüme hazırlarken, ortaya çıkan yeni üretim kodları için de insana yatırımı öncelik kıldıklarını ifade eden Başkan Burkay, BTSO’nun şimdiye kadar anaokul, lise ve üniversite düzeyine kadar 100 milyon doları aşan eğitim yatırımına imza attığını ifade etti.
Millî Eğitim Bakanlığı ile ‘Meslekî Eğitimin Geliştirilmesi Protokolü’ kapsamında BTSO koordinasyonunda 17 okulda dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Burkay, “Her bir okulumuzda STK, OSB veya SİAD’lardan bir temsilci ile BTSO Meslekî Gelişim ve Entegrasyon Konseyi üyelerimizden oluşan bir kurul yer alıyor. Bu protokol kapsamında sanayimizin bilgi ve tecrübesini eğitim kurumlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Meslek standartlarımızı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz BTSO MESYEB 50’den fazla şehirde hizmet verirken, BUTGEM’de şimdiye kadar 28 bini aşkın gencimiz faydalandı. Göreve geldiğimiz 2013 yılında ortaya koyduğumuz vizyon projemiz olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ile de yeni neslin uzay ve havacılık alanında çocuklarımız ve gençlerimizde farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Başkan Burkay, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bugüne kadar gerek meslekî eğitimin güçlendirilmesi gerekse de vasıflı iş gücünün şehre kazandırılması konusunda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Başkan Burkay, “Slogan gerçekten çok güzel. Ülkemizin teminatı olan gençlerimizin ülkesine faydalı birer birey olabilmeleri için üzerimize düşen önemli görev ve sorumluluklar bulunuyor. Gençlere bu bilinci aşılamanın yolu, onlara doğru iletişim yöntemleriyle yaklaşmaktan geçiyor. Eğitimlerin öğrencilerimiz ve velilerimiz arasındaki iletişim köprüsünü daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum” dedi.
İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, yeni neslin daha iyi yetişmesi için projeler geliştirdiklerini söyledi. “Ortak hedefimiz çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak” diyen Dülger, “Ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak çocuklarımız için öğretmen ve ailelerinin aynı dili kullanması gerekiyor. Bu vizyonla ‘Biz Geldik’ projesini hayata geçirdik. Bursa, bir sanayi şehri. Ebeveynlerimizin yanına giderek aile içindeki iletişim kanallarını daha fazla güçlendirmek istiyoruz. Projemize destek veren BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbahim Burkay ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. İş dünyası temsilcilerimiz çok büyük ilgi gösterdi. Bu proje ile 100 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. BTSO ile şimdiye kadar mesleki eğitim konusunda ciddi işbirliklerimiz oldu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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