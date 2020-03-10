Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak sürüklenen motosikletin sürücüsü Ercan Vatansever (46) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde meydana geldi. Bayır aşağı seyir halinde olan sürücü Ercan Vatansever yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosikletin altında kalan Vatansever ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı daha sonra yoğun bakım ünitesine koyuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-03-10 18:30:13



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