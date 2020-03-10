Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı



Hayri ŞEN/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde, dün sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalarak yaşamını yitiren İsmail Yavaş'ın (80) ölümüyle ilgili araç sahibi Ramazan Girgin gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde kamyoneti, Girgin'in oğlu Batu Girgin'in (22) kullandığı belirlendi. Batu Girgin, bugün tutuklandı.

Kaza, dün öğleden sonra, Beyler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Yavaş'a, sürücüsünün geri manevra yaptığı 16 Z 3330 plakalı kamyonet çarptı. Yavaş, çarpmanın şiddetiyle kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan kontrolde Yavaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan incelemede kamyonetin sahibinin Ramazan Girgin (45) olduğu tespit edildi. Girgin olay yerinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Çalışmayı derinleştiren polis, kaza sırasında sürücünün Ramazan Girgin'in oğlu Batu Girgin olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan Batu Girgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Hayri ŞEN

2020-03-10 18:41:18



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