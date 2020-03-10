Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi

DHA

Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bacakları kırılan köpek, İnegöl'e getirilerek tedaviye alındı.
Gemlik ilçesinde otomobilin çarptığı sokak köpeğinin arka 2 bacağı kırıldı. Köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi. Burada veteriner hekim tarafından 2 saat süren ameliyata alınan yaralı köpek, başarılı geçen operasyondan sonra müşahede altına alındı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-03-10 19:00:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'İdlib'e Çadır Kampanyası' yalanıyla örgüte para toplayan DEAŞ'lı yakalandı
YEREL HABERLER 'İdlib'e Çadır Kampanyası' yalanıyla örgüte para ...
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
YEREL HABERLER Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu ...
Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır ...
İdlib'e çadır diye DEAŞ'a para topladı DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan şüpheli Bursa'da gözaltına alındı
YEREL HABERLER İdlib'e çadır diye DEAŞ'a para topladı DEAŞ terör ...
Bursa'yı üzen ölüm
YEREL HABERLER Bursa'yı üzen ölüm
Bursa'daki karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa'daki karantina kaldırıldı
Fotoğrafçılığa büyük ilgi
YEREL HABERLER Fotoğrafçılığa büyük ilgi
Yıldızlardan 5 madalya
YEREL HABERLER Yıldızlardan 5 madalya
Muhtarlara belediyeden destek
YEREL HABERLER Muhtarlara belediyeden destek
Velilere çalıştıkları işletmelerde eğitim verilecek
YEREL HABERLER Velilere çalıştıkları işletmelerde eğitim verilecek
Küçük kâşiflerden büyük buluş
YEREL HABERLER Küçük kâşiflerden büyük buluş
‘Okçuluk’ öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER ‘Okçuluk’ öğrencilerle buluştu
Bursa'daki durağı bu hale getirdiler
YEREL HABERLER Bursa'daki durağı bu hale getirdiler
Bursa'da araba çarpan köpek ameliyat edildi
YEREL HABERLER Bursa'da araba çarpan köpek ameliyat edildi
Yüzlerce sportif olta balıkçısı turnuvada Karacabey’de buluştu
YEREL HABERLER Yüzlerce sportif olta balıkçısı turnuvada ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Küçük mucitlerden büyük buluş
YEREL HABERLER Küçük mucitlerden büyük buluş
EuroCup TOP16 Turu MVP'si TOFAŞ'tan Devin Williams
YEREL HABERLER EuroCup TOP16 Turu MVP'si TOFAŞ'tan Devin Williams
BTSO, “Biz Geldik” projesinin lansmanına ev sahipliği yaptı Proje ile velilere çalıştıkları işletmelerde eğitim verilecek
YEREL HABERLER BTSO, “Biz Geldik” projesinin lansmanına ev sahipliği ...
Arkadaşını öldüren zanlının akli dengesi yerinde
YEREL HABERLER Arkadaşını öldüren zanlının akli dengesi yerinde
Osmangazi’de asfalt çalışmaları tam gaz
YEREL HABERLER Osmangazi’de asfalt çalışmaları tam gaz
Muhtarlara Gemlik Belediye'sinden destek
YEREL HABERLER Muhtarlara Gemlik Belediye'sinden destek
Hayat Hastanesi 42 yaşında 2 yılda 500 bin kişiye sağlık hizmeti
YEREL HABERLER Hayat Hastanesi 42 yaşında 2 yılda 500 bin kişiye ...
Mehmetçiğe ‘ay yıldızlı’ destek
YEREL HABERLER Mehmetçiğe ‘ay yıldızlı’ destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X