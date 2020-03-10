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Ömer Seyfettin’e Osmangazi vefası

İHA

Ömer Seyfettin’e Osmangazi vefası

Türk edebiyat tarihinin modern kurucularından Ömer Seyfettin, vefatının 100’ncü yılında Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyum ile anıldı.
Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sempozyuma Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Karaca, Türk Dil Kurumu Eski Başkanı Ahmet Bican Ercilasun ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak edebiyat alanında yaptığımız çalışmalarla öne çıkan bir belediyeyiz. Bizler, neredeyse her alanda hizmet üretsek de özellikle sanatsal ve edebi alanda yaptığımız etkinliklere büyük önem veriyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, Mevlana Şiir Yarışması gibi etkinliklerimizle gençlerimizi hem edebiyat alanındaki faaliyetlere yönlendiriyoruz, hem de edebiyatçılarımızın hayatları hakkında araştırmaların yapılmasını sağlıyoruz. Edebiyatseverlerin yeteneklerini keşfetmelerine vesile oluyoruz” dedi.
“Kısa Yaşamında Önemli Eserler Kazandırdı”
Milli edebiyatın öncülerinden olan Ömer Seyfettin’i anmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Dündar, “Ömer Seyfettin, kısa bir hayat sürdürdü. Bu kısa yaşamına rağmen Kaşağı’dan Kurumuş Ağaçlar’a, Pembe İncili Kaftan’dan Diyet’e pek çok önemli eseri bizlere kazandırdı. Eserleriyle hepimizin hayatına dokundu. Ayrıca Seyfettin, ülkemizin en zor yıllarında milli ve manevi değerlerimizi öne çıkararak bütün topluma moral olmuş büyük bir edebiyatçı. Her zaman kıymetini bilmeliyiz. Sempozyuma katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle öğrencilerimiz açısından verimli olmasını diliyorum” diye konuştu.
Başkanlığını Doç. Dr. Sadettin Eğri’nin yaptığı sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Bilge Ercilasun ‘Bir Roman Denemesi ve İki Hikaye’, Prof. Dr. Abide Doğan ‘Ömer Seyfettin’in Edebi Musahabeleri’, Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu ise ‘Mahçupluk İmtihanı Adlı Oyunda Geleneksel Türk Tiyatrosunun Etkileri’ konulu sunum yaptı. İkinci oturumda da Prof. Dr. Hülya Taş başkanlık yaparken Prof. Dr. Şaban Sağlık ‘Ömer Seyfettin’in Anti Kahramanı: EFRUZ BEY’, Prof. Dr. Ali Duymaz ‘Köken Miti Arayışı Ekseninde Altın Destan ve Ömer Seyfettin’, Prof. Dr. Nesrin Karaca ‘Ömer Seyfettin’in Edebi Dönemlere ve Kişiliklere Eleştirel Bakışı’nı edebiyatseverlere aktardı.
Mustafa Başpınar başkanlığında gerçekleşen günün son oturumunda ise Prof. Dr. Ayşe Demir ‘Ömer Seyfettin’in Hikayelerinde İroninin Rolü’, Doç. Dr. Ümmühan Bilgin Topçu ‘Kadın Dergilerinde Ömer Seyfettin’, Prof. Dr. Salim Çonoğlu ‘Ömer Seyfettin’de İktisadi İktidar Düşüncesi’ ve Doç. Dr. Yakup Öztürk ‘Edebiyatı Cedide Karşısında Ömer Seyfettin’ konularını ele aldı. Daha sonra konuşmacılar tarafından hazırlanan bildiri kitabı, katılımcılara hediye edildi.

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