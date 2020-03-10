Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlama



Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi'nce, GemlikBursa arası ve Gemlik Şehir İçi servisi yapan otobüsler koronavirüse karşı ilaçlandı.

Gemlik 73 nolu Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi, muhtemel koronavirüsüne karşı Gemlik Bursa arası ve Gemlik şehir içi otobüsleri ilaçladı. Konu ile ilgili bilgilendirme yapan Kooperatif Başkanı Ersel Dalgın, ''Türkiye'de koronavirüs görüldüğüne dair herhangi bir bulgu yok. Buna rağmen, bizler halkımızın sağlığını düşünerek olası risklere karşı ilaçlama çalışmaları başlattık, farklı zamanlarda da bu çalışmalara devam edeceğiz'' dedi.

Otobüslerin seferlerinin bitiminde ilaçlamanın devam edeceği bildirilirken, olası risklere karşı farklı önlemler alınacağının da altı çizildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2020-03-10 19:52:44



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