14 yaşındaki Sevda lösemiye yenildi

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süredir lösemi tedavisi gören Sevda Küçükkuray (14), hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Gülay ve Erkan Küçükkuray çiftinin kızları Sevda Küçükkuray'a uzun süre önce lösemi teşhisi konuldu. Hastalığı ilerleyince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne yatırılan Sevda Küçükkuray´a tedavi süresince trombosit ihtiyacı olması sebebiyle kan bağışı yapıldı. Uzun süre hastalıkla mücadele eden Sevda Küçükkuray'dan kötü haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Küçükkuray bugün hayatını kaybetti. Hastalığı sebebiyle Mustafakemalpaşa halkının kan bağışı ile destek olduğu küçük kızın yaşamını yitirmesi, sevenlerini üzüntüye boğdu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2020-03-10 21:16:32



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