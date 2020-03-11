Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyatı için 110 bin TL gerekiyor



Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da oturan Nesrin Sakar (61), gözlerine takılan merceklerin, MS hastalığı nedeniyle zamanla kayması sonucu görme yetisini kaybetti. Merceklerin değişmesi için 110 bin TL'yi ihtiyacı olan Sakar, yardım bekliyor.

Multiple Skleroz (MS) hastası, 6 çocuk annesi Nesrin Sakar, 2008'de gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitti. Burada gözlerine mercek takılan Sakar'ın MS hastalığının zamanla ilerlemesi üzerine gözlerindeki mercekler de kaymaya başladı. Yaklaşık 3 yıl önce eşini kaybeden Nesrin Sakar'ın gözündeki merceklerin, üzüntüye bağlı olarak kayma boyutu arttı. Zaman içinde görme yetisini tamamen kaybeden Sakar, tedavi olmak için hastaneye gitti. Doktorlar, Sakar'a, yapılan tetkikler sonucunda gözündeki merceklerin değişmesi gerektiğini ve bunun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmadığını söyledi. Nesrin Sakar, iki gözüne takılacak mercekler için toplamda 110 bin TL yardım bekliyor.

'BİR HAYALET GİBİ GEZİYORUM, IŞIĞI GÖRMEK İSTİYORUM'

Oğluyla birlikte yaşayan Nesrin Sakar, evdeki ihtiyaçlarını oğlu tarafından karşılandığı için oğlunun çalışamadığını, ölen eşinin emekli maaşından gelen 1000 TL ile geçindiğini belirterek, "Ben MS hastasıyım. Hastalığım nedeniyle gözlerimde mercek kayması oldu. 2 gözümden ameliyat olmam için toplamda 110 bin TL para gerekiyor. Zaten zor geçiniyoruz nasıl öderiz" dedi.

Gözlerinin görmediği için oğluna yardım edemediğini belirten Sakar, "Her şeyimi oğlum yapıyor. Bulaşığımı çamaşırımı o yıkıyor. Şu an bir yerde çalışmıyor. Ameliyat olmam gerekiyor ama param yok. Bir hayalet gibi evde geziyorum. Kimseye bir faydam olmuyor. Ölen babamdan bana yetim maaşı olarak 1000 TL bana yatıyor. Ev kira, elektrik, su faturaları derken para kalmıyor. Kimseye bir faydam yok. Bütün gün böyle oturuyorum. Allah oğlumdan razı olsun. Zor geçiniyoruz. İstiyorum ki ameliyat olayım. Işığı görmek istiyorum. Çoktandır görmüyorum. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittim. Gözlerimde merceklerin kaydığını ameliyat olmamı söylediler. Nasıl ameliyat olayım. Açım. Doğru düzgün geçinemezken, doktora nasıl gideyim. 1000 TL ile doktor parası mı vereyim, ilaç parası mı vereyim, yoksa evimi mi geçindireyim. Allah rızası için yardım etsinler. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-03-11 08:55:43



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