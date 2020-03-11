Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyatı için 110 bin TL gerekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyatı için 110 bin TL gerekiyor

DHA

Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyatı için 110 bin TL gerekiyor


Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da oturan Nesrin Sakar (61), gözlerine takılan merceklerin, MS hastalığı nedeniyle zamanla kayması sonucu görme yetisini kaybetti. Merceklerin değişmesi için 110 bin TL'yi ihtiyacı olan Sakar, yardım bekliyor.
Multiple Skleroz (MS) hastası, 6 çocuk annesi Nesrin Sakar, 2008'de gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitti. Burada gözlerine mercek takılan Sakar'ın MS hastalığının zamanla ilerlemesi üzerine gözlerindeki mercekler de kaymaya başladı. Yaklaşık 3 yıl önce eşini kaybeden Nesrin Sakar'ın gözündeki merceklerin, üzüntüye bağlı olarak kayma boyutu arttı. Zaman içinde görme yetisini tamamen kaybeden Sakar, tedavi olmak için hastaneye gitti. Doktorlar, Sakar'a, yapılan tetkikler sonucunda gözündeki merceklerin değişmesi gerektiğini ve bunun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmadığını söyledi. Nesrin Sakar, iki gözüne takılacak mercekler için toplamda 110 bin TL yardım bekliyor.
'BİR HAYALET GİBİ GEZİYORUM, IŞIĞI GÖRMEK İSTİYORUM'
Oğluyla birlikte yaşayan Nesrin Sakar, evdeki ihtiyaçlarını oğlu tarafından karşılandığı için oğlunun çalışamadığını, ölen eşinin emekli maaşından gelen 1000 TL ile geçindiğini belirterek, "Ben MS hastasıyım. Hastalığım nedeniyle gözlerimde mercek kayması oldu. 2 gözümden ameliyat olmam için toplamda 110 bin TL para gerekiyor. Zaten zor geçiniyoruz nasıl öderiz" dedi.
Gözlerinin görmediği için oğluna yardım edemediğini belirten Sakar, "Her şeyimi oğlum yapıyor. Bulaşığımı çamaşırımı o yıkıyor. Şu an bir yerde çalışmıyor. Ameliyat olmam gerekiyor ama param yok. Bir hayalet gibi evde geziyorum. Kimseye bir faydam olmuyor. Ölen babamdan bana yetim maaşı olarak 1000 TL bana yatıyor. Ev kira, elektrik, su faturaları derken para kalmıyor. Kimseye bir faydam yok. Bütün gün böyle oturuyorum. Allah oğlumdan razı olsun. Zor geçiniyoruz. İstiyorum ki ameliyat olayım. Işığı görmek istiyorum. Çoktandır görmüyorum. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittim. Gözlerimde merceklerin kaydığını ameliyat olmamı söylediler. Nasıl ameliyat olayım. Açım. Doğru düzgün geçinemezken, doktora nasıl gideyim. 1000 TL ile doktor parası mı vereyim, ilaç parası mı vereyim, yoksa evimi mi geçindireyim. Allah rızası için yardım etsinler. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2020-03-11 08:55:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu satıcıları bunu da yaptı, türbeye uyuşturucu sakladı 600 yıllık türbenin bahçesine uyuşturucu sakladılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcıları bunu da yaptı, türbeye ...
Bursa'da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu 300 polisle belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi Kapılar koç başlarıyla kırıldı şüpheliler uykuda yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu 300 ...
(Görüntülü) Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ...
(Görüntülü) Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Devrilerek sürüklenen motosikletin ...
14 yaşındaki Sevda lösemiye yenildi
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Sevda lösemiye yenildi
Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlama
YEREL HABERLER Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlama
Gemlik otobüslerinde korona virüse karşı ilaçlama
YEREL HABERLER Gemlik otobüslerinde korona virüse karşı ilaçlama
Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi
YEREL HABERLER Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi
Gemlik Hisar Mahallesi’nde mavi kapaklar umut oluyor
YEREL HABERLER Gemlik Hisar Mahallesi’nde mavi kapaklar umut oluyor
'İdlib'e Çadır Kampanyası' yalanıyla örgüte para toplayan DEAŞ'lı yakalandı
YEREL HABERLER 'İdlib'e Çadır Kampanyası' yalanıyla örgüte para ...
Ömer Seyfettin’e Osmangazi vefası
YEREL HABERLER Ömer Seyfettin’e Osmangazi vefası
Marmarabirlik’ten 8 bin 500 ton ihracat hedefi Marmarabirlik yurt dışı bayileriyle buluştu
YEREL HABERLER Marmarabirlik’ten 8 bin 500 ton ihracat ...
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
YEREL HABERLER Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu ...
Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır ...
İdlib'e çadır diye DEAŞ'a para topladı DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan şüpheli Bursa'da gözaltına alındı
YEREL HABERLER İdlib'e çadır diye DEAŞ'a para topladı DEAŞ terör ...
Bursa'yı üzen ölüm
YEREL HABERLER Bursa'yı üzen ölüm
Bursa'daki karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa'daki karantina kaldırıldı
Fotoğrafçılığa büyük ilgi
YEREL HABERLER Fotoğrafçılığa büyük ilgi
Yıldızlardan 5 madalya
YEREL HABERLER Yıldızlardan 5 madalya
Muhtarlara belediyeden destek
YEREL HABERLER Muhtarlara belediyeden destek
Velilere çalıştıkları işletmelerde eğitim verilecek
YEREL HABERLER Velilere çalıştıkları işletmelerde eğitim verilecek
Küçük kâşiflerden büyük buluş
YEREL HABERLER Küçük kâşiflerden büyük buluş
‘Okçuluk’ öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER ‘Okçuluk’ öğrencilerle buluştu
Bursa'daki durağı bu hale getirdiler
YEREL HABERLER Bursa'daki durağı bu hale getirdiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X