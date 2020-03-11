2 ayda yollarda 255 kişi öldü Kural tanımaz sürücüler dehşet saçtı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020 yılının ilk 2 ayında ülke genelinde meydana gelen 61 bin 482 trafik kazasında 255 can kaybının yaşandığını duyurdu. Kazalarda yaralanan 35 bin 611 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı. Bursa'daki kazalarda ise 7 kişi ölürken bin 230 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2020 Şubat ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 31 bin 326 kaza meydana geldi. 16 bin 273 kişi yaralanırken 140 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 2 ayında ise yaşanan 61 bin 482 trafik kazasında 255 hayatını kaybetti, 35 bin 611 kişi de yaralandı. Kazalardan 23 bin 91 sürücü kusuru sebep olurken, 2 bin 378 kazaya yaya, 440 kazaya araç, 123 kazaya yol, 302 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 2 ayındaki kazalardan 642'si kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 559 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 344 kural tanımaz sürücü yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan 219 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. İki aylık dönemde ülke genelinde 45 ambulans yaralamalı ve ölümlü trafik kazasına karıştı. Aynı dönemde 8 de tren kazası yaşandı.

Bursa'da 7 kişi öldü

Resmi verilere göre; yılın 2 ayında Ankara'da 10, Bursa'da 7, İstanbul'da 16 ve İzmir'de 22 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 832 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da bin 230 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi.

Yeni yılın 2 aylık dönemde ülke genelinde 2 milyon 735 bin 496 sürücü ve yayaya 1 milyar 88 milyon 564 bin 408 lira ceza kesildi. Ocak Şubat döneminde alkol alıp direksiyona geçen 32 bin 128 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 227 bin 243 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, verilerin sadece kaza yerindeki can kayıplarını kapsadığını, hastanelerdeki ölümlerin rakamlara dahil olmadığını açıkladı.

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