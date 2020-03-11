Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar (2)

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12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da 300 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 675 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 13 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-03-11 11:38:02



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