Böbrek sağlığınız için bol su için

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Böbrek sağlığınız için bol su için

İHA

Vücudumuzun yüzde 6070'inin sudan oluştuğunu ve bütün organlarımızın düzenli çalışması için suya ihtiyacı olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, "Vücuda yeterli miktarda sıvı girmediği zaman böbrek fonksiyonları olumsuz etkilenebilir'' dedi.

Böbrek sağlığınız için bol su için

Vücudumuzun yüzde 6070'inin sudan oluştuğunu ve bütün organlarımızın düzenli çalışması için suya ihtiyacı olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, "Vücuda yeterli miktarda sıvı girmediği zaman böbrek fonksiyonları olumsuz etkilenebilir’’ dedi.
Dr. Burak Canver, böbrekler açısından suyun önemini şöyle anlattı. Burak Canver, “Susuzluk vücudumuzun büyük kısmını oluşturan suyun yetersiz alınmasına veya kaybına bağlı olarak gelişir. Su kaybına sebep olan başlıca durumlar ishâl, kusma, terleme ve çok miktarda idrara çıkmaya yol açan şeker hastalığı gibi hastalıklardır. Su vücudumuzdaki atık maddelerin idrar şeklinde atılmasını sağlar. Su sayesinde damarlar içerisinde gıda maddeleri böbreklere ve diğer organlara taşınarak böbreklerimizin de beslenmesi sağlanır. Susuzluk geliştiğinde organların beslenmesinde aksaklıklar ortaya çıkmaya başlar. Orta derecede susuzluk geliştiğinde hâlsizlik hissi oluşur. Ciddi bir susuzluk varsa bu durumda böbrek yetmezliği, bulantı, kusma ve komaya kadar giden sonuçlara yol açabilir. Bu sebeple özellikle spor faaliyetlerinden önce ve sonra, sıcak ve nemli havalarda ve de ishâl gibi sıvı kaybının olduğu durumlarda sıvı tüketimini mutlaka artırmak gerekir. Yapılan çalışmalarda uzun süreli az su tüketiminin kalıcı böbrek hasarına yol açtığı gösterilmiştir. Orta derecede susuzluk vücutta zehirli atık maddelerin ve kasların erimesi sonucu açığa çıkan myoglobin gibi proteinlerin birikmesine sebep olur. Özellikle myoglobin böbreklerde hasara sebebiyet veren zehirli bir proteindir ve böbreklerin çalışmasını bozar. Susuzluk aynı zamanda böbrek taşlarına ve idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu hastalıklar hızla tedavi edilmediklerinde böbrek yetmezliğine sebep olabilirler. Yeterli su tüketimi kristallerin birleşerek taş oluşturmasını engeller; aynı zamanda antibiyotiklerin etkisini arttır ve idrar miktarını artırarak bakterilerin idrar yoluyla atılmalarını sağlar” dedi.
Yeterince sıvı tüketip tüketmediğimizi anlamanın çeşitli yolları olduğunu vurgulayan Canver, “Eğer idrarınız koyu sarı ise bu az miktarda su tükettiğiniz anlamına gelir. Ancak idrar renginiz turuncuya veya kırmızıya yakınsa ya da su tüketiminin artmasıyla idrar renginde değişiklik olmuyorsa bu durumda bir hekime başvurarak idrar testi yaptırmanız gerekir. Herkesin su ihtiyacı farklıdır. Su ihtiyacı hava şartlarına, hareketlerine ve eşlik eden hastalıklara göre değişir. Meselâ kalp yetmezliği veya siroz gibi hastalıklarda hastalara sıvı kısıtlaması tavsiye edilir. Eşlik eden herhangi bir hastalığınız yoksa su tüketiminizi idrar renginiz açık olacak şekilde arttırmak size sağlıklı bir ömür sağlar’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar (2)
YEREL HABERLER Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu ...
Yeşim’de kadın erkek ilişkileri üzerine keyifli söyleşi
YEREL HABERLER Yeşim’de kadın erkek ilişkileri üzerine keyifli ...
Nilüfer’e bir başarı da karateden
YEREL HABERLER Nilüfer’e bir başarı da karateden
Öğrencilerden korona selamı Bursa’da bir okulun öğrencileri tokalaşmak yerine ayaklarıyla selamlaşıyor
YEREL HABERLER Öğrencilerden korona selamı Bursa’da bir okulun ...
(Görüntülü) Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: ...
2 ayda yollarda 255 kişi öldü Kural tanımaz sürücüler dehşet saçtı
YEREL HABERLER 2 ayda yollarda 255 kişi öldü Kural tanımaz sürücüler ...
Bursa Teknik Üniversitesi’nde sertifika heyecanı
YEREL HABERLER Bursa Teknik Üniversitesi’nde sertifika heyecanı
Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar
YEREL HABERLER Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu ...
(Görüntülü) Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ...
Bursa’da şehitlere saygı konvoyu
YEREL HABERLER Bursa’da şehitlere saygı konvoyu
(Özel) İpliklerden 3 boyutlu resim yapıyor Yağlı boya ve baskı tabloların yerini iplikten yapılan resimler aldı Bu resimleri görenler iplikten yapıldığına inanamıyor
YEREL HABERLER (Özel) İpliklerden 3 boyutlu resim yapıyor Yağlı boya ...
(Özel) Liseli öğrenciler kendi kendini şarj edebilen elektrikli bisiklet üretti Bu bisiklet frene basınca elektrik üretiyor
YEREL HABERLER (Özel) Liseli öğrenciler kendi kendini şarj edebilen ...
Öğrencilerin 'Sakin' ismini verdiği köpek, okulun maskotu oldu
YEREL HABERLER Öğrencilerin 'Sakin' ismini verdiği köpek, okulun ...
(Özel) Virüslerden korunmanın en iyi yolu probiyotik ürünler
YEREL HABERLER (Özel) Virüslerden korunmanın en iyi yolu probiyotik ...
Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyatı için 110 bin TL gerekiyor
YEREL HABERLER Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyatı ...
Uyuşturucu satıcıları bunu da yaptı, türbeye uyuşturucu sakladı 600 yıllık türbenin bahçesine uyuşturucu sakladılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcıları bunu da yaptı, türbeye ...
Bursa'da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu 300 polisle belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi Kapılar koç başlarıyla kırıldı şüpheliler uykuda yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu 300 ...
(Görüntülü) Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ...
(Görüntülü) Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Devrilerek sürüklenen motosikletin ...
14 yaşındaki Sevda lösemiye yenildi
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Sevda lösemiye yenildi
Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlama
YEREL HABERLER Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlama
Gemlik otobüslerinde korona virüse karşı ilaçlama
YEREL HABERLER Gemlik otobüslerinde korona virüse karşı ilaçlama
Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi
YEREL HABERLER Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi
Gemlik Hisar Mahallesi’nde mavi kapaklar umut oluyor
YEREL HABERLER Gemlik Hisar Mahallesi’nde mavi kapaklar umut oluyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X