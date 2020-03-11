Galericilere önce eğitim, sonra imtihan

Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından otomobil alım satımı yapanlara eğitim ve belge verildi.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda "Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Eğitimi" verildi ve seminer sonunda imtihan yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Uzkınay, AB uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan yönetmelik gereği otomobil alım satım yapmak isteyen galericilerin ticaretlerini sürdürebilmeleri için meslekî yeterlilik belgesi almalarının mecburi olduğunu söyledi. Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, motorlu taşıt ticareti yapan oda üyeleri ve kursiyerlere yönelik hem mesleki yeterlilik belgesi hem de belge sınav sürecinde adayların tabi tutulduğu teorik ve performans sınav alanları hakkında bilgiler verildi.

Oto alım satım sektöründe kayıtlı üyelerini belgelendirmek için sınav yapmaya devam ettiklerini belirten Uzkınay, “Bugüne kadar oto alım satımı sektöründe faaliyet gösteren birçok üyemizi, Meslekî Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz imtihanlarla belgelendirdik. Belge almayan ya da ticarete yeni başlayacak olan üyelerimiz için de başvuruları almaya devam ediyoruz. Sadece oto alım satım danışmanlığı değil, belgeli çalışılması gereken diğer sektörlerde de üyelerimizin mesleki yeterlilik kapsamında bu işi doğru bir şekilde ve profesyonelce yerine getirmesi için sınav açmaya ve belge vermeye de devam edeceğiz” dedi.

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