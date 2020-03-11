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İbrahim Üzülmez: Telafisi olmayan maçlar oynayacağız

DHA

İbrahim Üzülmez: Telafisi olmayan maçlar oynayacağız


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, ligin kalan bölümlerinin daha çetin geçeceğini vurgulayarak, "Bu takım sonuna kadar yarışın içerisinde olacaktır, kendimize inanıyoruz. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Kalan haftalarda herkes Bursaspor´un armasına sahip çıksın" dedi.
TFF 1´inci Lig ekiplerinden Bursaspor, Balıkesirspor karşısındaki 3-1´lik galibiyetinin ardından ara vermeden 14 Mart Cumartesi günü evinde oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.
Öğle saatlerindeki idman öncesinde açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise, rakiplerin puan kayıplarıyla birlikte son düzlükte maçların daha çetin geçeceğine işaret etti.
"İHTİYACIMIZ OLAN BİR 3 PUANDI"
İlk olarak Balıkesirspor galibiyetini değerlendiren Üzülmez, "Bizim için zor bir maçtı. Her ne kadar son 4 haftadır istediğimiz performansı gösteremesek de, rakiplerimizin kaybetmesiyle önemli bir maça çıktık. Oyuncularım Balıkesirspor maçında üzerine düşen görevleri fazlasıyla yerine getirdiler. İyi mücadele ettik, iyi oynadık. Bu tür takımlara karşı oynamak çok olay değil, ofansif açıdan iyi ve hızlı oyuncuları vardı. Dolayısıyla, tedbiri elden bırakmayarak maçın başından sonuna kadar ciddi, agresif oyun oynayarak, saha içerisindeki disipline de uyarak oyuncularım hak ettikleri üç puanı aldı. İhtiyacımız olan 3 puandı. Saha içerisinde beni mutlu eden şeylerden birisi gollerden sonra verdiğimiz coşku. Etki-tepki saha içerisinde çok önemli" dedi.
"KENDİMİZE İNANIYORUZ"
TFF 1´inci Lig´de 7 maç kalırken, deneyimli çalıştırıcı bu sürecin sonuna kadar yarışın içerisinde olacaklarını vurgulayarak, "Son viraja girdiğimiz bu dönemeçte artık puan kaybına tahammülümüzün olmayacağı maçlar oynayacağız. Hele ki içeride oynayacağımız 4 maç var ki, çok önemli. Bu haftaki Boluspor maçında taraftarımıza ihtiyacımız var. Zaman zaman onları üzsek de bu maçlarda onların da yanımızda olmasını istiyoruz. Bu takım sonuna kadar mücadele içerisinde olacaktır, bu takım sonuna kadar bu yarışın içerisinde olacaktır. Oyuncularım da bu inancı taşımaya başladı. Rakiplerimizin de puan kayıplarıyla beraber bizim için yarış yeni başlıyor. Daha çetin geçecek son kulvarda, kendimize inanıyoruz. Oyuncularımız da işin bilincinde, inşallah Balıkesirspor maçı serinin başlangıcı olur. Boluspor maçına daha ciddi, daha agresif bir şekilde hazırlanıp seyircimizin desteğiyle birlikte galibiyete ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.
Serdar Özkan´ın sakatlığının devam ettiğini ve deneyimli oyuncu dışında Boluspor maçında sakat oyuncularının bulunmadığını belirten Üzülmez, kadro rekabetinin ortaya çıktığını ve bu rekabetten de başarının doğacağını ifade etti.
"BU LİGDE HER TAKIMIN HEDEFİ VAR"
Kalan bölümlerde rekabetin takıma olumlu şekilde yansıyacağının altını çizen Üzülmez, rakiplerinin puan kayıplarına ilişkin gelen bir soruyu ise, "Bu ligde her takımın kendince hedefi var. Boluspor da alt sıralardan kurtulmak için mücadele veriyor. İki haftadır Fırat hoca ile birlikte iyi bir çıkışları var. Bursa deplasmanına gelen her takım, seyirciyi, ambiansı görünce daha farklı motive oluyor. Onlar da bu motivasyon içerisinde sahada olmaya çalışacaktır. Ancak iç sahada kesinlilkle puan kaybına tahammülümüzün olmaması gereken bir maç. Oyuncularımın da hem Altay maçında hem İstanbulspor maçında gereken dersleri çıkardığını düşünüyorum. Taraftar 12´nci adam olarak bizim arkamızda olduğu zaman o coşkuyu saha içerisinde hissediyoruz. Balıkesirspor maçında geldiler, desteklediler. Son haftalarda her şeyi bir kenara bırakıp, tamamen bu takımı şampiyonluk mücadelesine nasıl sokabiliriz anlayışı taşımamız gerekiyor. Birliktelikten güç doğar. Yanımızda olmayan herkesi yanımıza bekliyoruz. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Kalan haftalarda herkes Bursaspor´un armasına sahip çıksın" şeklinde yanıtladı.
"TECRÜBELİ VE DAHA SOĞUKKANLI KALAN TAKIMLAR İPİ GÖĞÜSLEYECEK"
TFF 1´inci Lig´de şampiyonluk yarışının oldukça zorlu geçtiğini önemle vurgulayan Üzülmez, "Son dönemlerde bu ligde, bu kadar çetin yarış olmadı diye düşünüyorum. Her takımın bir şekilde hedefi var. Bundan sonraki maçlarda bu yarışı sabırlı ve sağduyulu bir şekilde götürecek. Bazen hakem hataları diyoruz, onları da bir kenara bırakmamız lazım. Hakemlerin de bu süreçte hatalar yapılmasına rağmen çok art niyetli olmadıklarını düşünüyorum. Bizim de bu süre içerisinde kendi oyun şeklimizi, coşkumuzu ortaya koymamız gerekiyor. Sonlara doğru bu yarış içerisinde tecrübesiyle, daha soğukkanlı kalan takımların ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Takımımda tecrübeli oyuncularım var, onlar da tecrübelerini yansıtacaklardır. Son virajda yapmamız gereken onları bu maçlara motive ederek kayıpsız şekilde süreci atlatmak" ifadelerini kullandı.
"TECRÜBELİ BİR TAKIMIZ"
Son olarak bu yarışın içerisinde inişli çıkışlı grafiklerin olabileceğini kaydeden Üzülmez, "İlk iki şansımız zora girdi değil, rakiplerimiz 4 puan yaparak bir avantaj yakaladı demek istedim. Her röportajda bu köprünün altından çok sular geçecek diyorum, geçmeye de başladı. Bu yarışın içerisinde inişli çıkışlı grafikler olabiliyor. Hiçbir zaman takıma inancımı kaybetmedim, zaten o inancı kaybetsem burada durmamın ne anlamı var? O anlamda, biz ikinci sıraya geçebilsek oyuncularım moral ve motivasyonlarını daha üst seviyeye çıkaracaklardır. Tecrübeli bir takımız. Oyuncularım üzerlerine düşen görevi yapacaklardır, inanıyorum" açıklamalarında bulundu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-03-11 13:22:58

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