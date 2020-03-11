Beykent Üniversitesi'nden Bursa'da rehber öğretmenlere seminer



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BEYKENT Üniversitesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle Bursa´da görev yapan bini aşkın rehber öğretmene seminer verildi. 15 akademik uzmanın, 4 konferans salonu ve 12 atölyede gerçekleştirdiği seminere, rehber öğretmenlerin ilgisi yoğun oldu.

Beykent Üniversitesi organizasyonunda 2'nci PDR Günleri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, ''Türkiye'nin her yerinden milli eğitim müdürlüklerimiz ve öğretmenlerimiz artık kurumsallaşmış ve ekol haline gelmiş PDR Günleri'nin düzenlenmesi konusunda bize talepte bulunuyorlar. Bugün Bursa'da bu etkinliğin ikincisi düzenleniyor. Bin kişinin üzerinde katılım bekliyoruz. Böylece Bursa ilinde ulaşılmadık bu tür özellikli eğitimlerden, kongrelerden, seminerlerden geçmeyen, herhangi bir psikolojik danışmanlık rehber hocamız kalmamış olacak. Beykent olarak bu sene, toplamda on iki etkinlik düzenlemeyi planladık. Bu çerçevede Türkiye'nin hemen her yerinde binlerce öğretmenimize, ulaşma imkanını bulduk. Bundan sonrada bu çalışmalarımıza devam edeceğiz'' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan seminerlere bini aşkın rehber öğretmen katıldı. Gün boyunca 4 konferans salonu ve 12 atölyede, alanında uzman 15 akademisyen, Bursa'da yaşayan rehber öğretmenlere seminer verdi.

Seminerde Dr. Sultanberk Halmatov 'Sanat Terapisi Tekniği: Benim Amblemim, Uzman Psikolojik Danışman Hayal Demirci 'Okul Psikolojik Danışmanları İçin Yaratıcı Müdahaleler', Doç. Dr. Armağan Köseoğlu, 'Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas' konularında katılımcıları bilgilendirdi.DHA-İş Dünyası Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-03-11 13:42:01



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