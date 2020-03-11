Esgin’den korona virüsü açıklaması Esgin: “Her ilde sağlık kuruluşlarında panik oluşturmadan tedbirimizi aldık”

AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, “Devlet olarak Sağlık Bakanlığı’mızın koordinasyonuyla, her ilde sağlık kuruluşlarında panik oluşturmadan tedbirlerimizi aldık. Sağlık personellerimizi buna hazırladık” dedi.

Milletvekili Mustafa Esgin, korona virüsünün Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Virüsün hızla bir çok ülkeye yayıldığını belirten Esgin, “Yayılması hızlı olan enfeksiyon hastalığından bahsediyoruz. Türkiye'de şu ana kadar bir vakanın görülmemesi çok önemli bir süreçtir. Bakanlığımızın süreci çok doğru yönettiğini görüyoruz. Hastalığın görülmesi noktasında Çin, İran, Irak, Güney Kore, İtalya uçuşları durduruldu. Akabinde İran sınırını geçişlere kapattık. Irak kara geçişi araç ve yolcuya kapatıldı. Bunun yanı sıra sağlık sistemimizde de sağlık müdürlüklerimiz ve sağlık kuruluşlarımız denetiminde çok önemli adımlar atıldı. Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor, Bilim Kurulu korona virüsü ile ilgili sürecin yönetilmesi noktasında adımlar attı. Nasıl bir algoritma takip edileceği, nasıl yol izleneceği konusunda esaslar belirlendi. Burada temaslı takibi, enfeksiyon kontrolü, izolasyon, hasta nakli, sağlık kurumlarına başvuran hastaların yönetimi, evde bakım ve izlemi, hasta bakım tedavisi, vak'a görülen ülkelere gidileceği yönünde hangi yolları, nelere dikkat etmesi gerektiği yetkili kişilere anlatıldı ve eğitimler verildi” dedi.

Esgin, "Sağlık Bakanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sağlık komisyonuyla birlikte çok uzun bir toplantı yaptı. Ben de genel kurulda korona virüs ve alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirme yaptım. Panik oluşturmadan hayatımızı düzene sokacağız. Risk nedir? Somut ve basit tedbirler nelerdir? Bunları tekrar tekrar ortaya koymak gerekiyor. Basit gibi görünen öksürme, hapşırma, tek kullanımlık mendillerin kullanılması, eğer mendil yoksa üstünüzün iç yüzüyle yüzümüzün kapatılması gerekiyor. Çünkü bu enfeksiyon damlacık yoluyla bulaşıyor ve bu çerçevede ellerin hijyeni son derece önemli oluyor. Tokalaşma ve sarılmayı kesinlikle doğru bulmuyoruz. Kalabalık ortamlardan olduğunca uzak durmak gerekiyor. Kirli ellerle ağız, burun ve göze temas doğru değil. Kapalı ortamların sık sık havalandırılması önemli. Genel olarak dikkat etmemiz gereken şahsî konular bunlar. Kesinlikle panik yapmamamız gerekiyor. Parlamentodaki arkadaşlarıma da söyledim. Bu hepimizi ilgilendiren ortak bir mesele. Çok hassas hareket etmemiz gerekiyor. Siyasî haraket ederek böyle bir panik oluşturulması son derece yanlış olur. Bu anlamda son süreçte siyasî partilerin hassasiyetle yaklaşmaları sevindirici bir gelişmedir. Ben Türkiye'de de belli bir bilincin söz olduğunu düşünüyorum. Halkımızdan istediğim en önemli mesele panik oluşturmadan, hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Devlet olarak, Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonuyla alınması gereken bütün tedbirleri aldık. Panik oluşturulmadan her ilde sağlık kuruluşlarını hazırladık. Sağlık personellerimizi yine buna hazırladık. Biz muhtemel bir vak'aların görüldüğünde net olarak ne yapacağımızı ortaya koyduk. O açıdan sakin bir şekilde bilgi esaslı ve tedbirlerin de üst seviyede ortaya konulduğu bir süreci halkımızla birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

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