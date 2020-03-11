Bursa’ya yatırım sağanağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa’ya yatırım sağanağı

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Bursa ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bursa'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

Bursa’ya yatırım sağanağı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Bursa ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bursa’da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.
Son 17 yılda DSİ tarafından Bursa’ya çok önemli yatırımlar yapıldı. Bursa’da 20 baraj 15 gölet tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu barajların en önemlilerinden biri Nilüfer Barajı oldu. Barajın temelden yüksekliği 94,50 metre ve 36,38 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Bursa şehir merkezine yıllık 60 milyon metreküp içme suyu sağlandı. Ayrıca enerji maksatlı olan Nilüfer Barajı ile yıllık 3 kWh enerji üretildi.
Hizmete alınan diğer önemli barajlardan ikisinin de kaynağını Bursa’ya simge olan Uludağ sağlıyor. Çınarcık Barajı'nın temelden yüksekliği 125 metre ve 372,94 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Bursa şehir merkezine yıllık 145 milyon metreküp içme suyu sağlandı.
2008 yılında hizmete alınan Yenişehir Boğazköy Barajının temelden yüksekliği 31 metre ve 41,62 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Yılda iki ürün alınabilen verimli 116.450 dekar arazinin sulanmasına hizmet eden baraj, ayrıca enerji maksadıyla yıllık 20 kWh enerji üretiyor. Bursa’da inşa safhasında bulunan 9 baraj ile zirai kalkınmayı geliştirerek Bursa’nın ve Türkiye’nin kalkınmasına ivme kazandırması hedefleniyor.
Karacabey Gölecik Barajı ilçe merkezi ve çevresine yıllık 7,40 milyon metreküp içme suyu sağlayacak. Bu tesisin yüzde 17’si tamamlandı.
Bursa’nın toprakları suya kavuştu
DSİ bereketli topraklara bereket katmak için 20’si baraj ve 41’i gölet olmak üzere çok önemli sulama tesisleri inşa etti. Son 17 yılda inşa edilen sulama tesisleriyle 744 bin 050 dekar araziyi sulamaya açarak verimli toprakların suyla buluşmasını sağlandı. Böylece çiftçilerin 537 milyon lira geliri arttı. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 9 içme suyu ve sulama tesisi projesi ile 167 bin 410 dekar mümbit arazinin suyla buluşması, 54,73 milyon metreküp içme suyunun yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor. Bursa'da planlama çalışmaları devam eden 27 tesis bulunuyor.
Bursa’da sel ve taşkınları azaltmak için 17 adet taşkın koruma tesisi inşa edilerek, Bursa şehir merkezi ve 12 meskun mahal ve 47 bin 173 dekar alanı taşkınlardan korundu. 3 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam ediyor
Bunlarla birlikte “Kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz” sloganlı işletme safhasında olan 11 adet HES’ in kurulu gücü 185,83 MW, yıllık enerji üretimi 653,54 milyon kilowat saat olarak planlanıyor. Planlama ve proje safhasındaki 10 adet HES’lerin kurulu gücü 187,09 MW, yıllık enerji üretimi ise 172,07 milyon kilowatt saat olarak kayda geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lösemi tedavisi görürken yaşamını yitiren Sevda, toprağa verildi
YEREL HABERLER Lösemi tedavisi görürken yaşamını yitiren Sevda, ...
Bursa'daki devlet ve özel okullarında dezenfekte seferberliği Devlete ve özel sektöre ait 1652 okul hafta sonu Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edilecek
YEREL HABERLER Bursa'daki devlet ve özel okullarında dezenfekte ...
Esgin’den korona virüsü açıklaması Esgin: “Her ilde sağlık kuruluşlarında panik oluşturmadan tedbirimizi aldık”
YEREL HABERLER Esgin’den korona virüsü açıklaması Esgin: “Her ilde ...
14 yaşındaki Sevde'ye gözyaşlarıyla veda
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Sevde'ye gözyaşlarıyla veda
Fetih Kupası heyecanı sürüyor
YEREL HABERLER Fetih Kupası heyecanı sürüyor
Başkan Kanar: "Sporda da marka olacağız"
YEREL HABERLER Başkan Kanar: "Sporda da marka olacağız"
Beykent Üniversitesi'nden Bursa'da rehber öğretmenlere seminer
YEREL HABERLER Beykent Üniversitesi'nden Bursa'da rehber ...
Süt toplayan kamyonetin altında kaldı İnegöl'de 83 yaşındaki adamın feci ölümü
YEREL HABERLER Süt toplayan kamyonetin altında kaldı İnegöl'de 83 ...
Oya Coşkunöz Aktaş: "Biz Coşkunöz’de eşitiz"
YEREL HABERLER Oya Coşkunöz Aktaş: "Biz Coşkunöz’de eşitiz"
İbrahim Üzülmez: Telafisi olmayan maçlar oynayacağız
YEREL HABERLER İbrahim Üzülmez: Telafisi olmayan maçlar oynayacağız
Kadın fotoğrafçıların sergisi beğeni topladı
YEREL HABERLER Kadın fotoğrafçıların sergisi beğeni topladı
Galericilere önce eğitim, sonra imtihan
YEREL HABERLER Galericilere önce eğitim, sonra imtihan
Öğrenciler sordu, Başkan Kanar cevapladı
YEREL HABERLER Öğrenciler sordu, Başkan Kanar cevapladı
Korona virüsünün ardından fiyatlar aldı başını gidiyor Maske ve dezenfektan ürünleri tükendi, fırsatçılar yine iş başında Medikalciler yetkililere seslendi
YEREL HABERLER Korona virüsünün ardından fiyatlar aldı başını ...
Geceyi alevler aydınlattı Metruk bina alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Geceyi alevler aydınlattı Metruk bina alevlere teslim ...
Süt toplanan kamyonetin çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Süt toplanan kamyonetin çarpmasıyla öldü
Halk Eğitim Merkezinden korona tedbiri
YEREL HABERLER Halk Eğitim Merkezinden korona tedbiri
Bursa'da bini aşkın rehber öğretmene seminer verildi Bursa'da ikinci PDR Zirvesi yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'da bini aşkın rehber öğretmene seminer ...
Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar (2)
YEREL HABERLER Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu ...
Böbrek sağlığınız için bol su için
YEREL HABERLER Böbrek sağlığınız için bol su için
Yeşim’de kadın erkek ilişkileri üzerine keyifli söyleşi
YEREL HABERLER Yeşim’de kadın erkek ilişkileri üzerine keyifli ...
Nilüfer’e bir başarı da karateden
YEREL HABERLER Nilüfer’e bir başarı da karateden
Öğrencilerden korona selamı Bursa’da bir okulun öğrencileri tokalaşmak yerine ayaklarıyla selamlaşıyor
YEREL HABERLER Öğrencilerden korona selamı Bursa’da bir okulun ...
(Görüntülü) Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X