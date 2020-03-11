Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 'Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında, 12 Mart'ta yapılması planlanan tanıtım toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 'Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye´nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan açıklamada, 12 Mart'ta Gemlik'te düzenlenmesi planlanan geniş katılımlı,'Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması'nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verildiği bildirildi. Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-03-11 15:59:03



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