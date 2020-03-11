Acar: “İstiklâl Marşı imanın şuuru, zaferin destansı şiiridir”

Eğitim BirSen Bursa 1 No’lu Şubesi, İstiklâl Marşının kabulünün 99. yılı vesilesiyle mesaj yayımladı.

İstiklâl Marşının emperyalist devletlere karşı verilen İstiklâl Harbi ve sonrasında kazanılan muhteşem zaferle milletin hayata, varlığa ve kendi benliğine ilişkin manifestosu olduğunu söyleyen Eğitim BirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “İstiklâl Marşı’nın TBMM’de millî marş olarak kabul edilmesinin 99. yılını aynı ruh ve şuurla idrâk ediyoruz. Vatanımıza, milletimize en alçak ve hain saldırıların yoğunlaştığı günümüzde bin yıldır yaşanan imanın şuuru, milletin bağımsızlık ve onur savaşının destansı şiiri olan İstiklâl Marşı’nı korkmadan, ezelden beridir hür yaşamış olmanın asaleti ve yurdumuza alçakları uğratmama kararlılığıyla kükremiş sel gibi bendimizi çiğneyip aşarak, dağları yırtarak, enginlere sığmayarak, iman dolu göğsümüz ve serhaddimizle güncelleyerek mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.

Ramazan Acar, “istiklâl mücadelesini merkeze alan Akif, milletin kalbinde, gönlünde, tertemiz hatırasında, fikrî hafızasında müstesna bir yer edindi. Ömrü boyunca haksızlığa, hukuksuzluğa, esarete, cehâlete, tefrikaya karşı imanın, ahlâkın, istiklâlin, hürriyetin, kardeşliğin mücadelesini vermiş şahsiyet olarak, hepimiz için müstesna bir değerdir. Millî hasletlerimiz, Akif’in mısralarında en veciz biçimiyle ortaya konulmuştur. İstiklâl Marşı, güçlü bir tarihsel şuur ve gelecek tasavvuru içermektedir. Tanımladığı milleti dünya ve tarih gerçekliğiyle yüzleştirmekte, daha sonra dünyaya ve tarihe yön verecek değerlerin yaşatılması ileri hedef olarak gösterilmektedir.. bu marşın edebî ihtişamının yanı sıra sosyolojik, tarihî, ruhî, ontolojik, siyasî, stratejik önemi de varoluş idealimiz ve iddialarımız bakımından çok kıymetlidir. Akif, bizi biz yapan değerleri son derece yüksek bir ustalıkla ruhumuzu nakış nakış dokumuştur. Bu vatan bu rüzgârla, rüzgâr bu bayrakla, bayrak marşla, marş ezanla, ezan vatanla, millet bunların hepsiyle vardır ve anlamlıdır” diye konuştu.

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