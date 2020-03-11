İnegöl Belediyespor'da Aykut Lale ile yollar ayrıldı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa) (DHA) - İnegöl Belediyespor'da A takım antrenörü Aykut Lale ile yollar ayrıldı.
İnegöl Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'umuzda, sezon başı göreve getirilen A Takım Antrenörümüz Sayın Aykut Lale, takımımızın önünü açmak adına takımdan ayılmak istediğini, yönetim kurulumuza iletti. Yapılan karşılıklı istişarelerin ardından Sayın Aykut Lale ile yolların ayrılmasına karar verildi. Sayın Lale´ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-03-11 19:16:56
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