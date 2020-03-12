Öğrenciler çevre için pedal çevirdi

Bursa’da öğrenciler çevre kirliliğine dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Bursa’da Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hava kirliliğine dikkat çekmek ve bisiklet kullanımını artırmak maksadıyla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda tur attı. Onlarca öğrenci bisikletleriyle çevre kirliliğine dikkat çekmek için FSM Bulvarı’nı pedalladı. Tur hakkında bilgi veren Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Haluk Yazgan, “Yurtdışında bir ortağımızla sürdürülebilir çevre ile alakalı proje yürütmekteyiz. Projemiz kapsamında bisiklet turu planladık. İnsanların daha çok bisiklet sürmesi ve çevresine daha hassas olmasını istiyoruz. Projemizin bisikletin yaygınlaşması ve hava kirliliğinin engellenmesi açısından önem teşkil ettiğini düşünüyoruz” dedi.

Tura katılan öğrenciler de, çevre kirliliğine ve bisikletlilere dikkat çekmek için burada olduklarını söylediler. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de tur esnasında bisikletli öğrencilerin can güvenliğini sağladı.

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