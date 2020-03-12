Matlı: "İşlenmiş tarım ürünleri ihracatta fırsat"

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Fırsatı doğru değerlendirerek işlenmiş tarım ürünlerini global pazarda talep oluşturacak şekilde markalaştırmak gerekir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yer aldığı TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı’na katılım sağlayan Matlı, "Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan tahminlere göre, dünya nüfusunun 2030 yılında 8,6 milyara, 2050 yılında ise 9,8 milyara ulaşacağı beklenmektedir. Yani dünya nüfusuna her yıl yaklaşık Türkiye nüfusu kadar insan eklenmekte. Bu rakamlar ulusal güvenliğimiz kadar stratejik bir öneme sahip olan tarım sektörünün önemini bir kez daha göstermektedir. Nüfusun artması demek tüketimin artması ve sürdürülebilir bir üretim anlayışı demek. Tarımı günlük siyasete alet etmeden verimli topraklarımızı tarım teknolojileri ile entegre ederek en ideal şekilde kullanmalıyız. Bugün dünya gıda pazarı 1,5 trilyon dolar büyüklüğünde ve ülkemiz bu paydan sadece yüzde 1,2 oranında bir paya sahip” dedi.

2015 yılında 13,7 milyar dolar olan dünya akıllı tarım pazar değerinin 2020 yılında 26,8 milyar dolara yükselerek, son 5 yıl içerisinde 2 kat değerlenmesi beklendiğine dikkat çeken BTB Başkanı Özer Matlı “Gıda, tarım ve temel ihtiyaçların üretiminde çoğunlukla kullanılan yeni teknolojilerin yanında yerel ve geleneksel ürünlere karşı ilgi de her geçen gün artmaktadır. Türkiye; coğrafi konumu, iklimi, zengin toprak yapısı, birçok medeniyete ve beşeri sermayeye ev sahipliği yapması gibi sebeplerden dolayı; çok çeşitli ürün rezervine sahiptir. Bunun için yeni nesil tüketim anlayışları dikkate alınarak; modern üretim teknikleri ile organik meyve sebze suları, yeşil ürünler, ambalajında pişmiş garnitürler, sebze tozları, soslu ürünler, meyve cipsleri, kaplanmışkızartılmış dilim sebzeler gibi alternatif minimal işlenmiş ürünlere yoğunlaşırsa, uluslararası pazarlarda çok daha kolay konumlanabilir. Bu minvalde devletimizin tarımsal ürünlerin işlenmesi değerlendirilmesi, depolanması konularında verilen desteklerden en iyi şekilde faydalandırılması noktasında, borsamız üyelerine proje hazırlanması ve uygulanması konusunda danışmanlık hizmetlerimiz devam etmektedir.

Nüfus artışlarından kaynaklı tarımsal ürün ihtiyacında gerçekleşecek artışların yeni alanlar açacaktır. Bu fırsatı doğru değerlendirerek işlenmiş tarım ürünlerini global pazarda talep oluşturacak şekilde markalaştırmak gerekir” diye konuştu.

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